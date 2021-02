ZADRŽATI SERVIS PROTIV NOVAKA JE NAJTEŽA STVAR U TENISU! Zverev uznemiren nakon poraza: Uvek mi je falio još jedan brejk!

Zverev je počeo odlično, dobio prvi set nakon taj-breka, ali onda je Đoković pokazao zašto je tu gde jeste.

""Previše grešaka, lakih grešaka. Ali, znate, zadržati protiv Novaka svoj servis je jedna od najtežih stvari u ovom sportu. Da, vrlo sam uznemiren zbog rezultata", rekao je Zverev i dodao Problem za mene u trećem i četvrtom setu nije bio što sam gubio svoj servis, već zato što nisam uspevao da napravim drugi brejk. U oba seta sam imao šanse, da dođem do 4:0 ili 5:1, to bi mnogo toga promenilo. To je to. Bio je ovo sjajan meč. Mislim da je Novak verovatno to rekao, da smo dobro igrali. Ali, da, definitivno nisam zadovoljan rezultatom."

Obojica su imali probleme sa povredom, ali Zverev nije želeo previše da priča o tome.

"Mislim da je danas bilo u redu. Odigrali smo izuzetno napora fizički meč. Ne znam šta je Novak rekao o sebi, ali mislim da smo se osećali dobro.. Povrede će se stalno dešavati."

Dotakao se nastavka sezone u uslovima globalne pandemije.

"Znate, postoje i ograničenja od zemlje do zemlje. Zavisi i koji pasoš imate. Možda nećete moći da odete u neku zemlju. Znam da će južnoamerički igrači imati mnogo problema. Možda bi ATP trebalo da se više pozabavi ovim pitanjem. Da više nedelja budemo na jednom mestu... Jer ako nemamo gledaoce, kakva je razlika gde igramo turnir? Možemo da promenimo pozadinu, ime grada ispisano na terenu... Slažem se sa Novakom, razgovarali smo sa njim i Vasekom Pospišilom, jednostavno ne možemo da putujemo od države do države, kako sada stvari stoje", zaključio je Zverev.

