NEVEROVATNE POHVALE STIŽU IZ ŠPANIJE! Legendarni Koreča diže Noleta u nebesa: Đoković nema slabu tačku!

Legendarni španski teniser Aleks Koreča ima samo reči hvale za najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

"Ono što me kod Novaka najviše impresionira je to što gotovo da ne možete da mu nađete slabu tačku. Kada ste, recimo, imali ispred sebe Samprasa ili Agasija, znali ste da imate šanse protiv njih na šljaci, ali kod Novaka nema pukotina. On je u stanju da pobedi svakog, na bilo kojoj podlozi, da igra na najvišem nivou nedeljama. On je kompletan, u svakom pogledu", rekao je Španac.

Podsetimo, Novak je u ponedeljak ispisao istoriju tenisa. Srbin je započeo rekordnu 311. nedelju na vrhu ATP liste i tako srušio rekord Rodžera Federera koji je 310 sedmica bio najbolji na svetu.

Kurir sport

Kurir