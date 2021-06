NOVAK MOŽE DA ISPIŠE ISTORIJU! Medvedev: Relaksirajuće je igrati na travi, možete i da sednete!

"Volim da igram na travi. Možete da se bacite na travu za lopticom, da sednete, ne morate uopšte ni da sedate u stolicu ako nećete. Relaksirajuće je igrati na trevi, posebno kad je lepo vreme i kad je sunčano. Ona odgovara mojoj igri, mojim udarcima, servisu, čak i riternu, sve mi odgovara. Ono što nije lako je da traži dosta prilagođavanja. To sam uspeo da uradim, nadam se da će mi pomoći",objasnio je Medvedev.

I Danil se dotakao aktuelne teme oko toga da li Novak Đoković može da osvoji sva četiri grend slema u sezoni.

"On je već ispisao istoriju na mnogo načina. Jasno je da pokušava nešto posebno ove godine. Znamo koje je ciljeve postavio sebi i koliko je spreman da radi da sve to ostvari. Biće interesantno videti ga na Vimbldonu, Olimpijskim igrama i US Openu. Istovremeno, to je veliki pritisak za njega i mi ćemo pokušati to da iskoristimo kao našu prednost. Njegov nivo je neverovatan. Gledao sam delove njegovog polufinala i finala Rolan Garosa i stvarno je neverovatan. Pobediti Rafu i okrenuti sa 0:2 protiv Cicipasa koji je igrao dobro...To je nešto posebno. Ispisao je istoriju, kao Rodžer i Rafa. I ako ispiše i to novo poglavlje, niko neće biti iznenađen", zaključio je Medvedev.

