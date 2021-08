AMERIKANAC UPOZORIO NOVAKA: Đokoviću će OVO biti najveći problem u Njujorku! Nije slučajno što 50 godina to NIKO nije uradio!

Prvi reket sveta Novak Đoković ima priliku da ubije dve muve jednim udarcem.

Osvoji istorijski kalendarski slem i rekordnu 21. grend slem titulu.

Svoja očekivanja izneo je i legendarni američki teniser Džon Mekinro.

"Očekujem da će da osvoji i US open. Pre nego što je Vimbldon počeo, imao sam osećaj da će ove godine osvojiti grend slem. Takođe, pomislio sam da će izgubiti na Olimpijskim igrama… Igralo se na dva dobijena seta, bez gledalaca, po velikoj vrućini. Vrućina bi i u NJujorku mogla da bude problem za bilo kog igrača", ocenio je Mekinro.

Mekinro je svestan da će Novak imati veliki motiv da uđe u istoriju

" Biće zanimljivo, uzbudljiv turnir nas čeka. Novak će pokušati da uradi nešto što nije niko od 1969. i Roda Lejvera. Činjenica da nema Rodžera i Rafe, znači da će on biti u centru pažnje. To mu neće olakšati. Nadam se da će biti mnogo navijača na tribinama. Za sve bi bilo bolje da tako bude, uključujući i Novaka", rekao je Mekinro.

foto: Printskrin

Ipak Amerikanac je upozorio Đokovića.

"Naravno, lakše je reći da će osvojiti turnir, nego to uraditi. Postoji razlog zašto niko nije došao do kalendarskog grend slema više od 50 godina. To je teško, zaista teško. Videćemo kako će se izboriti sa pritiskom. Ali ako neko to zna, to je Novak. Videli smo to u poslednjih 10 godina. Spreman je za taj momenat."

Kada je reč o najvećim protivnicima sa kojima Novak može da se susretne, Mekinro je istakao trojicu igrača.

"Najveća pretnja za Novaka su uslovi, pre svega vrućina koju sam pominjao. Mislim da bi to moglo da utiče na njega više od bilo kog protivnika. Ako pričamo o imenima, Medvedev bi mogao da bude najveća pretnja. Ne smemo zaboraviti ni Zvereva i Cicipasa. Teško je reći ko je od tih momaka u najboljoj poziciji. Ne mogu da predvidim. Svi mogu da se nadigravaju sa Novakom, ali je srpski teniser nivo iznad", zaključio je Džon Mekinro.

