KADA SE ĐOKOVIĆ POVUČE, LJUDI ĆE VIŠE CENITI TO ŠTO JE URADIO: Reči prelepe teniske analitičarke odzvanjaju planetom! FOTO

Svetski poznati teniski analitičar Anabel Kroft, a nekada 24. igračica sveta, oduševljena je prvim igračem sveta, Srbinom Novakom Đokovićem.

Kroftova je za Amazon Prajm rekla da joj je od svih igrača najinteresantnije kada razgovara sa šestostrukim šampionom Vimbldona.

"Sva trojica igrača iz te takozvane velike trojke su interesantni kada ih intervjuišete. Novak je pravi intelektualac, njegovo baratanje engleskim je impresivno, on ima veliku glad za informacijama. On će uvek otići korak dalje u potrazi za informacijama o njegovom srcu, plućima, unosu hrane, spavanju...On je poslednji teniski profesionalac. Ne mogu dovoljno da ga nahvalim i rastuži me kada vidim da ne dobija podršku koju zaslužuje", kaže Kroft.

foto: Profimedia

Ona je veoma svesna značaja Đokovića u svetu tenisa.

"Niko neće prestati da voli Federera i Nadala, ali možda kada svi budu okačili rekete o klin, ljudi će početi više da cene to što je Novak uradio za tenis", zaključila je Anabel.

Podsetmo, Novak Đoković će pokušati da u Njujorku stigne do 21. Gren Slem trofeja u karijeri i postane prvi igrač posle Roda Lejvera sa osvojenim kalendarskim slemom. US Open počinje 30. avgusta, a završava se 12. septembra.

