NEKI SU ZASLEPLJENI, TEŠKO JE NE DIVITI SE ĐOKOVIĆU! Bivši Marejev trener traži više poštovanja za Novaka

Na svom tviter profilu, Peči često traži od navijača da ukažu više poštovanja Đokoviću, pa smo ga pitali odakle dolazi to nepoštovanje.

„Iskreno, dolazi od onih zaslepljenih navijača. Kada bi se stavili na Novakovo mesto, žrtvovali mnogo i posvetili život tome da postanu najbolji u onome što rade, i to ubedljivo. Pošteno je reći da je najbolji igrač svoje generacije, samo pogledajte međusobni skor… Teško mi je da to ne poštujem, da se tome ne divim, da ne ustanem i da ne dam ovacije“, naglašava Britanac, nekada 80. teniser sveta, i dodaje:

„Igrao sam tenis na nižem nivou i znam koliko je to težak sport. Uz to, doći iz zemlje poput Srbije, u kojoj mora da je bilo vrlo teško i imati taj san, a onda i sposobnost da osvojiš svet. Deo mog divljenja (prema Novaku) potiče upravo zbog puta koji je prešao, ne samo zbog uspeha, već i zbog prepreka koje je morao da savlada na tom putu“. Peči ističe da Novakov stil igre navijači koji površno prate nekada ne mogu dovoljno da cene.

„Zato što on ponekad čini da izgleda kao da je njegova igra bez napora, mislim da ljudi ponekad ne cene dovoljno to koliko je on zapravo dobar. Neki udarci koje on izvodi deluju jednostavno. Ljudi kažu: ’Pa, da, ali uvek to pogađa’. Da, on uvek pogađa, ali nema mnogo ljudi koji mogu da naprave bekhend viner iz klizeće pozicije tri metra izvan singl polja“.

Britanac se nada da će navijači podržati Đokovića u istorijskom pohodu.

„Istinski se nadam da će mu ljubitelji sporta dati podršku na ovom pohodu, da napravi nešto istorijsko. Na kraju krajeva, mogu da pogledaju sebe u ogledalo i da kažu šta je sve (Novaku) bilo potrebno da to postigne. Potrebno je da ustanemo na stadionu dok on ulazi i da kažemo: ’Bilo je neverovatno putovanje, i mi to cenimo’. Volite Rodžera, Rafu ili Matea, sve to razumem, ali ne možete da ne poštujete ono što je Đoković uradio za sport i sve što je učinio kako bi se našao u ovoj poziciji“.

Kurir sport / Sportklub