DA LI JE TO RUS PODIGAO BELU ZASTAVU?! Svi znamo ko je Novak, došao je u Pariz da završi godinu kao prvi!

Ruski teniser Danil Medvedev, rekao je nakon plasmana u polufinale pariskog mastersa da ne misli mnogo o tome da bude prvi na svetu na kraju godine, pošto je Novak Đoković u prednosti i pobedom nad Hubertom Hurkačom (14.00) u polufinalu mastersa u Parizu i matematički bi obezbedio prvo mesto na kraju godine.

- Da budem iskren, nisam nikad razmišljao o tome. Posle US Opena, da sam kojim slučajem osvojio Indijan Vels, verovatno bi mi to više bilo u mislima. Sada to nije slučaj, jer je Novak jako blizu, treba mu još jedna pobeda, ovde ili u Torinu. Svi znamo ko je Novak i velike su šanse da će uspeti u tome, rekao je Medvedev. Zato ni ne razmišljam o tome uopšte, ništa ne zavisi od mene. Samo se trudim da pobeđujem. Odgovor na pitanje o tome bolje je tražiti kod njega, on pokušava da to ostvari, možda je zato i došao ovde. Na Novaku je, izjavio je Medvedev.

Happy with a tough win tonight. pic.twitter.com/5wDmhcTAl7 — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) November 5, 2021

Ruski teniser je u četvrtfinalu u Parizu dobio Igoa Gastona sa 7:6, 6:4.

- Mislim da su promenili lopte od prošle godine, sada se igra Hedovim, ne znam zašto. Takođe, uslovi su izuzetno spori, pogotovo za Bersi, koji je važio za jedan od najbržih turnira. Ovo je presporo za dvoranski turnir, ne znam zašto izmišljaju stvari, prošle godine to nije bio slučaj. Zato je teško sačuvati servis, kao u Indijan Velsu na primer. Videli smo i u Novakovom meču sa Fricom, mnogo brejkova, a Novak je izvanredan server. Zbog svega što sam naveo ima uspona i padova, dodao je Rus.

U polufinalu se Medvedev sastaje sa Nemcem Aleksanderom Zverevom, a taj duel počinje čim završe Đoković i Hurkač (14.00).

Kurir sport