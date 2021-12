NIJE ISTINA DA TENISKI SVET VOLI SAMO RAFU I RODŽERA: Poznati svetski glumci, sportske legende, umetnici obožavaju Noleta!

U protekloj deceniji kada se diskutuje o tome ko su najpopularniji teniski igrači među ljubiteljima belog sporta, svakako se tu ubedljivo najviše spominju dva imena - Rafael Nadal i Rodžer Federer.

Nema sumnje da su oni sredinom prve decenije u 21.veku napravili pravi bum u svetskom tenisu i bili su bez konkurencije.

Ali, te 2007.godine, osvajanjem prve masters titule u Majamiju i igranjem u prvom grend slem finalu na US Openu, Novak Đoković je stupio na tenisku scenu i pomrsio konce Špancu i Švajcarcu.

Iako Nadal i Federer imaju brojniju publiku, od tada je krenula i ekspanzija navijanja za Noleta, pa je opšte poznato da su brojne svetske zvezde u raznim sferama društva veliki Novakovi fanovi koji ne propuštaju Srbinove najveće mečeve. Ovo su neki od njh.

Lepa Maša i Nole veliki prijatelji

Nekadašnja ruska teniserka, bivša broj jedan i šampionka na pet grend slem turnira, Marija Šarapova, veliki je Novakov navijač, ali i prijatelj. Pažnju javnosti, Maša i Nole su privukli 2007.godine kada je počeo Novakov uspon u svetu tenisa. Tada je lepa Ruskinja sa tribina bodrila Novaka na US Openu, koji je stigao do svog prvog grend slem finala. Mnogi su mislili da postoji neka romansa između njih, ali oboje su to demantovali i istakli da su samo dobri prijatelji.

foto: Profimedia

Slavne holivudske zvezde obožavaju Srbina

Među Novakovim fanovima ima i onih koji su poznati celom svetu, a viđamo ih svakodnevno na filmskom platnu. Reč je o poznatim američkim holivudskim glumcima. Ben Stiler, koji pretežno glumi u komedijama i Hju Džekmen, koji je slavu stekao ulogom Vulverina u filmu "Iks ljudi", često su u publici kada Novak igra najvažnije mečeve. Njih dvojica su jednom prilikom bili u Novakovoj loži (2016), kada je Novak igrao 1/4 finale njujorškog slema.

Takođe, u onom čuvenom finalu Rolan Garosa, kada je Đoković osvojio prvi "Kup musketara", te iste 2016. godine, u Novakovoj loži bila je i poznata američka glumica Hilari Svonk.

foto: Profimedia

foto: Printscreen

Robert De Niro i Džerard Batler

Niz holivudskih zvezda koji dopunjuju podršku najboljem teniseru današnjice su i glumačka legenda Robert De Niro i Džerard Batler. De Niro, koji je još kao student dolazio u nekadašnju Jugoslaviju, ali i kasnije u Srbiju, nebrojeno puta ističe da voli našu zemlju, pa tako i svetskog broja jedan Novaka Đokovića.

Zanimljivo je da su te 2007.godine, kada je Novak igrao na US Openu, zajedno na večeri bili Novak, De Niro, njegova supruga, kao i Marija Šarapova.

Džerard Batler, poznat po ulozi kralja Leonide u filmu "300", veliki je prijatelj sa Novakom. Poznata rečenica koju Batler izgovara u pomenutom filmu: "Ovo je Sparta", Novak i glumac često izgovaraju zajedno kada god Nole osvoji neki grend slem trofej.

foto: Printscreen / YouTube /Novak Djokovic

foto: Printscreen / Twitter

Fanovi Milana - Ibra i Nole

Poznato je da su aktuelni napadač Milana, Zlatan Ibrahimović i Novak Đoković dobri prijatelji. Spaja ih jedna stvar - obojica vole fudbalski klub Milan. Nedavno su se susreli u Torinu, kada je Novak igrao na Završnom mastersu u ovom italijanskom gradu, pa su zapevali čuveni hit od Nade Topčagić: "Jutro je".

foto: Printscreen

Pijanistkinja u društvu Novaka

Lola Astanova, rusko-američka pijanistkinja takođe je još jedna u moru obožavateljki Novaka Đokovića. Zanimljiva je jedna Instagram objava poznate pijanistkinje, gde Novak sedi za klavirom i "svira", međutim, u pozadini je to zapravo bila Astanova, koja je sedela za drugim klavirom. Astanova je bila specijalna gošća Novaka na "Adrija turu".

Atraktivna Rumunka poludela za Noletom

Rumunska teniserka Andrea Prisakariu nedavno je postala planetarno poznata. Završila je na mnogim naslovnim stranama u svojoj zemlji, a privukla je pažnju i srpskim navijačima. Oduševljena igrom Orlova u Dejvis kupu, objavila je pobednički poen u odlučujućem meču u kojem su Novak Đoković i Nikola Ćaćić pobedili Kazahstance uz pesmu "Dobro došli šampioni" Nede Ukraden. Poznata je po brojnim tetovažama, a trenutno je 215.na svetu.

Legenda tenisa oduševljena Novakom

Čuveni američki teniser Pit Sampras, osvajač 14 grend slem titula, nebrojeno puta je isticao da je za njega najbolji na svetu upravo naš Novak. Nedavno je to i potvrdio kada ga je Nole prestigao kada je po sedmi put završio godinu na prvom mestu. Pit je to uradio ukupno šest puta.

foto: Profimedia

El Pibe obožavao Srbina!

Legendarni argentinski fudbaler, Dijego Maradona, nekoliko puta je isticao da je voleo da gleda mečeve Novaka Đokovića.

- Novak mi je pričao da je trenirao po mestima gde padaju bombe, pa je morao da ide da trenira na drugim mestima. Ako bombe padaju levo, on trenira desno. To mi je bilo neverovatno i to uvek pričam s velikim ponosom. Uverio sam se da ga slava nije promenila, govorio je Maradona svojevremeno za Novaka.

AS NBA lige se divio Noletu

Tragično nastradali košarkaš NBA lige Kobi Brajant, jedan od najboljih ikada i Novak Đoković imali su veliko prijateljstvo. Sve do te tragedije slavnog košarkaša, Kobi je nebrojeno puta isticao da se divi svemu onome što Novak radi na terenima.

Kurir sport / Darko Lučić