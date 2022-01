NIJE MI JASNO ŠTA NOVAK RADI! Anđus oštro o Đokoviću: Napravio GREŠKU ŽIVOTA, a sad ide po manastirima i crkvama!

Dejan Anđus, sportsko-politički novinar prokomentarisao je finale Australijan opena i slučaj Rafela Nadala koji je ispisao istoriju osvojivši svoj 21. pehar i tek drugi put u karijeri turnir u Melburnu.

- Smatram da je Đoković napravio životnu i karijernu grešku što se nije vakcinisao. I zbog toga je Nadal sada taj koji je osvojio 21. pehar, a ne Đoković, Nadal koji je tek drugi put uzeo Australijan open. On koji se posle decenije vratio kao pobednik na ovom turniru, a Novak je izgubio sigurnu medalju. Siguran sam da bi Nadala tukao 3:0 i to u polufinalu - kaže Anđus, koji ne krije da je Rafa Nadal pokazao odličnu igru.

- Onakav njegov povratak i taktika pokazali su da je iskustvo na strani Nadala. Medvedev se uplašio od pobede, kada je tempo splasnuo, do izražaja je došlo Rafino iskustvo. On je stari veteran - ističe novinar.

On je napomenuo i da mu se ni malo ne dopada kako se Novak Đoković trenutno ponaša.

- Ja ne znam ko Novaka gura u sve ovo. Način na koji je pao, način na koji su se obračunali sa njim ima elemenata zavere, ali da se vakcinisao ništa od toga ne bi bilo. Mi sada imamo i drugi problem, dolazi kraj pandemije, a Australija može sada da se iživljava nad njim, mogu da mu brane ulazak tri godine. Mi se nadamo da se prvo promeni Australijska vlada, pa da će mu dozvoliti ulazak u zemlju, pa da će igrati najmanje do 37. godine. Ovo što on sada radi, takođe mi se ne dopada. Sada ide po crkvama, manastirima i Budvi. Ja njega uopšte ne vidim na treningu, viđam ga po kojekavim proslavama, putovanjima i proputovanjima, ja opet ne znam ko njega u sve to gura - zaključuje Anđus.

