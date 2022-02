NADAL O 1. MESTU NA ATP LISTI: To vreme je za mene prošlo, neću da trčim za tim

Rafael Nadal slavio je nad Denisom Kudlom u prvom kolu turnira u Akapulku, a na konferenciji za medije nezaobilazno pitanje je bilo ono vezano za ATP trku.

"To vreme je za mene prošlo nažalost. Fizički problemi su me sprečili da još koju godinu završim na prvoj pozicji. Danas su moji ciljevi drugačiji. Neću da trčim za tim jer bi to bila greška. Međutim, ukoliko se ta prilika ukaže, bio bih srećan. Mnogo je igrača mladih koji su spremni da igraju na svim dostupnim turnirima. Ja moram da budem probirljiviji. Neću menjati svoj kalendar zbog poena", izjavio je Nadal.

Španski teniser je, uz Danila Medvedeva, jedan od favorita za osvajanje trofeja u Meksiku.

"Nikada ne smatram sebe za favorita i trudim se da svakog rivala pojedinačno ispoštujem. Danas sam igrao protiv Kudle i to mi je bio cilj, sutra protiv Kozlova i tada će mi to biti cilj. Moram da gradim iz dana u dan i budem bolji sa svakom novom rundom. Znam da je ovo jedan od najtežih ATP turnira iz serije 500, ali ću se potruditi da dam svoj maksimum", zaključio je Nadal.

