NADALU NEĆE BITI DOBRO POSLE NJEGOVIH REČI! Slavni Španac sasuo hejterima bolnu istinu u lice: Odzvanjaju njegove reči o Novaku!

U opširnom intervjuu koji je dao za "Jot Down", proslavljeni španski teniski as Aleks Koreča sa velikim divljenjem govorio je o najboljem srpskom teniseru Novaku Đokoviću.

Koreča ne krije da izuzetno poštuje Novaka i kao igrača i kao čoveka.

"Mislim da je danas, nakon svega što mu se desilo poslednjih godina, US opena 2020, finala koje je izgubio prošle godine, događaja u Australiji... - jači nego ikada. Duboko mu se divim jer govori ono što oseća. On ne govori prave stvari kako bi ga ljudi voleli. Možete da se složite sa njim ili ne, ali ga ne možete kritikovati, jer je dosledan svojim principima. On poštuje to što sam se ja vakcinisao, ali je iz nekog razloga odučio da on to ne uradi", ističe Španac.

Koreča ne krije da je veliki fan "velike trojke". On ističe da je Novak poseban i da mu smeta nepravda prema Srbinu.

"Novak je mnogo pametniji nego što ljudi misle. Postoji jedna stvar kod njega koja je neverovatna koja, po mom mišljenju, neće biti prevaziđena još jako, jako dugo... Više od 361 nedelju proveo je kao svetski broj 1 i ovaj rekord je prošao potpuno nezapaženo. To je nepravedno, jer da je ovaj rekord držao Nadal ili Federer, stalno bi se isticalo kako je to nedostižno, neverovatno... Đokovića, sa druge strane, ne uzdižu zbog toga ", kaže Koreča.

Španac je objasnio zašto Đoković ne dobija poštovanje koje zaslužuje.

"Ne poštuju ga jer izaziva mnogo kontroverzi i dosta ljudi se ne slaže sa njegovim načinom života. To nije u redu. Ako želite da cenite njegov sportski rad, morate ceniti njegove rezultate. Nebitno je da li vam se on sviđa ili ne", zaključio je Koreča.

Kurir sport