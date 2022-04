TAKO BLIZU, A TAKO DALEKO: Đere i pored poraza - teniski "admiral" u Monte Karlu

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ MONTE KARLA: VUK BRAJOVIĆ

Tako blizu – a tako daleko.

Ovom izrekom se može sublimirati dosadašnji „skor“ u mečevima Lasla Đerea sa petim igračem sveta, Stefanosom Cicipasom – rivalitet koji datira tek od turnira u Akapulku aktuelne sezone, a da već poprima elemente koji se štetno ponavljaju po našeg asa. Tek neka lopta je odlučila i današnji duel, koji je braneći šampion Monte Karla dobio sa 7:5 7:6 – ali više od toga – bolna povreda koju je Laslo odmah po okončanju meča morao da snimi.

"Evo, upravo sam uradio ultra-zvuk, jer me noga boli već poslednih nekoliko dana. Nije u pitanju neki strašan bol, ali nisam osećao ni poboljšanje stanja – tako da sam se malo zabrinuo, jer me je danas i najviše bolelo. Ne bi trebalo da je išta veoma problematično, jer ništa nije puklo. Opna koja okružuje mišić se malo odvojila na jednom mestu od mišića, tu se pojavilo i malo tečnosti i upale – i to je ono što mi pravi bol i smetnju. Zbog toga mi je nedostajalo 5-10% u igri danas, a protiv ovakvog igrača to je – preveliki nedostatak“, objašnjava nam ono najvažnije – svoje fizičko stanje – Đere na početku razgovora za Kurir.

foto: Vuk Brajović

Zamoljen da nam opiše tok još jednog neizvesnog meča sa Grkom, Đere teško krije razočarenje konačnim ishodom: „Krivo mi je, i ovoga puta sam bio blizu, imao prve i više brejk lopti – ali to danas nisam iskoristio, za razliku od prethodnog meča. Činjenica je da je Cicipas dobro odservirao u tim trenucima – a noga mi je pravila problem, ponajviše u taj-brejku. Na 1-0 sam imao intenzivnije istrčavanje, i od 2-0 pa do kraja meča više nisam mogao pristojno da se oslonim na nju. I pored toga, ostvario sam još jedan nastup u trećem kolu Mastersa, odigrao nekoliko dobrih mečeva i stekao sam važno iskustvo i samopouzdanje da nastavim na ovom nivou i u narednim mečevima“, trezveno rezonuje Đere.

Uz podsećanje na odlične rezultate u Marakešu i sve viđeno u Monte Karlu – pitali smo do danas jedinog preostalog predstavnika Srbije na turniru u Monte Karlu da li bi ovaj period sezone na šljaci mogao da nagovesti „proleće Lasla Đerea“, na šta je uz veliki osmeh odgovorio: „Zaista se nadam da su ovi rezultati početak nečeg dobrog u mojoj karijeri, i nastojaću da ih nastavim!“

foto: Vuk Brajović

Laslo se nada da ga ova povreda neće omesti u nameri da sledeće nedelje nastupi na Serbia Openu: „Sve ću da uradim kako bim mogao da nastupim u Beogradu, i unapred se radujem toplom pozdravu naše publike na predstojećim mečevima u domovini“, najavljuje prijatne trenutke na najvažnijem profesionalnom turniru u Srbiji trenutno 62. igrač sveta.

Konstatacija da je – makar i blaga – spomenuta povreda predstavljala „jezičak na vagi“ koji je Lasla uskratila za najveće iznenađenje turnira – iskrena je i tačna, jer je taman toliko bilo potrebno da se izbegnu neke nekarakteristične greške u toku meča. Iako možda sve nisu momentalno dovele do rezultatskog zaostatka, većina njih je došla na kraju poena u kojima se Laslo izborio za povoljnu poziciju za sticanje poena – pa onda iste propuštao i time se fizički i mentalno zamarao – bez željene „nadoknade“. Da je realizovao prve brejk prilike u uvodnom setu – koje su mu se ukazale u veoma oportunim trenucima za konverziju i osvajanje seta – prednost koja bi tada stekao predstavljala bi značajan podstrek i ogroman rezultatski kapital koji bi mu – između ostalog – omogućio da otpočne naredni set sa svojim servisom. Kako je u oba seta bio primoran da servira za ostanak u setu/meču, mentalni pritisak bi bio značajno umanjen u tom slučaju, što bi mu omogućilo da primeni strategiju održavanja svog servisa i eskalacije agresivnosti na 4:4 ili 5:5, što bi ga stavilo na korak do cilja i Cicipasa učinilo mnogo nervoznijim. Grku svakako nije bilo svejedno što na momente nije uspevao da nađe rešenje za sjajne Laslove paralele i pasing-šotove, lucidno otvaranje uglova i solidnu defanzivu, i bilo bi pitanje vremena kada bi Cicipas pod pritiskom odigrao nekoliko vezanih lošijih razmena – koje bi (kao toliko puta do sada) bile problematične po njega u smislu konačnog ishoda.

foto: Vuk Brajović

Naravno, lako je biti komandant posle bitke – a ovde i sada je najvažnije naglasiti da je u Monte Karlu Laslo Đere bio i ostao pravi teniski „admiral“, koji je i danas i u uslovima ovakvih igračkih i zdravstvenih izazova pokazao da je veoma spreman da se ove sezone približi ostvarenju svog velikog potencijala i – na ponos – obraduje svoje ljubitelje i poštovaoce u Srbiji i šire. Dečko koji je prirastao za srce međunarodnoj teniskoj javnosti po osvajanju svoje prve titule – i to ATP turnira serije 500 u Riju – ovim izdanjem u Kneževini je pokazao da na njega i njegovu tenisku budučnost možemo itekako računati. To je nešto najvrednije što nam je Masters u Monte Karlu doneo, i tome se teniska Srbija treba radovati!

