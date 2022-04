JEZIVE REČI UPUĆENE NOVAKOVOM RIVALU OD UKRAJINSKOG TENISERA SA RATIŠTA: Rubljove, lažovu! Ukucaj na Guglu BUČA i saznaćeš ISTINU!

Organizatori turnira u Vimbldonu objavili su u sredu da igrači iz Rusije i Belorusije neće moći da igraju u ovogodišnjem grend slem turniru u Londonu, od 27. juna do 10. jula.

Ruski teniser Andrej Rubljov, trenutno osmi na ATP listi, oštro je kritikovao ovu odluku Britanaca, a ubrzo je reagovao bivši ukrajinski teniser Aleksander Dolgopolov, koji se od početka inavazije Rusije dobrovoljno javio da brani domovinu.

- Izjave Rubljova sjajan su primer činjenice da su Britanci doneli ispravnu odluku. On govori iste laži koje govori ruski predsednik. Lažu kako ništa ne znaju, ne čitaju vesti, ne prate... To je sve laž! Sve znaju. Rubljov je igrao parove s Ukrajincem 10 dana pre početka rata. Može da razgovara sa Ukrajincima na bilo kojem turniru. Naravno da zna kako stvari stoje. Andrej, stvarno želiš da znaš šta se događa? Ukucaj u Guglu samo jednu reč - Buča! I naravno, znaš kako možeš da me kontaktiraš. Pokazaću ti šta se dogodilo - poručio je Dolgopolov.

foto: EPA/JOHN G MABANGLO

Nastavak je bio u istom tonu:

- Tvoja zemlja vrši genocid u Ukrajini, to su rekli američki i kanadski lideri, a uskoro će i ostali. Nažalost, tvoj govor pun je licemerja i laži. ATP i VTA ne bi trebali da zatvaraju oči. Ako Rusi i Belorusi žele da govore, neka onda govore istinu, a ne laži - bio je oštar Dolgopolov.

On je imao još jednu poruku za Rubljova, koga u nedelju u Beogradu očekuje finalni meč na Srbija openu protiv najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića.

- Mislili smo da si neobrazovan i da ne znaš ništa o politici... Ako ništa ne znaš i ne pratiš vesti, zašto si, onda, voljan da doniraš svoj novac od nagrade? Koje porodice i decu želiš da pomogneš od nagrada koje zaradiš? Od ruskih vojnika? Siguran sam da su i oni jako patili. Govori jasnije i govori istinu - ogorčen je Aleksander Dolgopolov.

*Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir sport