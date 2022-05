NOVAK ZAPOČINJE POHOD NA TITULU U RIMU! Đoković: Motivisan sam i inspirisan da napravim dobar rezultat!

Novak je u Madridu pokazao da je na sjajnom putu da povrati formu koja ga je krasila prethodne sezone. Odigrao je odličan turnir, dogurao do polufinala, a sada je motivisan da i u Rimu napravi sjajan rezultat.

"U Madridu sam se osećao 100 posto fizički spreman. Nakon poraza u polufinalu koje je trajalo više od tri sata nisam se osećao preterano umorno. To me raduje i spreman sam za naredni izazov. Kada je reč o kvalitetu i nivou tenisa, mislim da je svake nedelje bolje, i naravno uvek može bolje i znam da mogu bolje. Mislim da sam odigrao dosta kvalitetno u Madridu, izgubio sam od igrača koji je osvojio turnir, a meč je presudio jedan udarac. Motivisan sam i inspirisan da i ovde napravim dobar rezultat", kaže za Sport klub Đoković.

Njegov protivnik na startu turira biće ruski teniser Aslan Karacev.

"Igrali smo poslednji put prošle godine u Beogradu, kada me je pobedio na šljaci. Ne treba ga potcenjivati, naprotiv. Iako nije u svojoj najboljoj formi, on je igrač kome je potrebno jako malo da uđe u ritam, ako to uradi veoma je agresivan, malo greši, dosta kvalitentno igra. Pristupiću tom meču veoma skoncentrisano, predano, ozbiljno i nadam se pobedi", kaže Novak.

Novak je u "večnom gradu" beležio nestvarne uspehe, čak pet puta je osvajao titulu na ovom mastersu i navijači ga obožavaju.

"Ljubav prema Rimu datira od ranije. Mislim da mi pomaže to što pričam malo italijanski, povezao sam se sa ljudima više. Mislim da je njihov mentalitet sličan našem. Dosta su emotivni, temperamentni, strastveni. Ovo je jedan od najpopularnijih turnira u svetu. Uspeh koji sam imao ovde u prošlosti, pet puta osvajajući ovaj trofej je pokazatelj da se lepo osećam u ovom gradu", poručio je srpski teniser

