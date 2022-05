ĐOKOVIĆEV TRENER ŠOKIRAO SVET! Da li je moguće da je Goran Ivanišević stvarno ovo izgovorio o Novaku i Nadalu?

Nije Novak imao sreće na žrebu za Rolan Garos, bilo je to jasno čim je postalo poznato sa kim bi i u kojim rundama trebalo da igra u Parizu.

Daleko najviše pažnje izazvalo je četvrtfinale gde će Đoković, ukoliko ne bude velikih izenađenja, da igra protiv Rafaela Nadala.

Ukoliko se njih dvojica sastanu, gledaćemo teniski klasik u ranijoj fazi turnira od onoga na šta smo navikli.

Đoković je aktuelni šampion Rolan Garosa, dok je Nadal apsolutni kralj šljake i drugog grend slema u sezoni, čiji je trinaestostruki osvajač.

O susretu dvojice velikih rivala uveliko se priča, a pitanja o njihovom potencijalnom duelu dobio je i Novakov trener, Goran Ivanišević, koji je prilično iznenadio svojim odgovorima.

Ivanišević je u intervjuu za francuski "Ekip", koji su preneli brojni svetski mediji, rekao da očekuje Nadalov plasman u finale.

- Za mene, samo je jedan favorit na Rolan Garosu i to je Nadal. I pored svega što se desilo u Rimu sa njegovim stopalom, uvek mislim da, povređen ili ne, on je favorit ovde. Ovo je njegov dom, njegov teren. Zna sve dobre i loše odskoke, svaki kutak i pukotinu na terenu. Bilo da igra dobro ili loše, to ništa ne menja - rekao je Ivanišević koji smatra da će četvrfinale između Đokovića i Nadala biti najbolje u istoriji Rolan Garosa.

Coach Goran Ivanisevic: Rafael Nadal is top French Open favorite, not Novak Djokovic https://t.co/HPKxIjdSr1 — Tennis World USA (@TennisWorlden) May 24, 2022

On je otkrio i kako je reagovao kada je shvatio da bi njegov igrač već u četvrtfinalu mogao da igra protiv Španca.

- Kada sam video žreb, iskreno, rekao sam: Okej, Nadal će da stigne do finala. To znači da će Novak da ispadne... Rafa je neverovatan, imam ogromno poštovanje za njega. U finalu Australijan opena, Medvedev nije mogao da zatvori meč, a to ne sme da vam se desi protiv Nadala! U svakom slučaju, rekao sam pre sedam ili osam godina da će Rafa i Novak da imaju više od 20 grend slem titula, a Nadal je već tu - zaključio je Goran Ivanišević.

Kurir sport