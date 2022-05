MARKO BAGDATIS ZA KURIR: Gledaćemo Novaka i Rafu barem još 2-3 godine na Rolan Garosu

Veliki teniski šarmer koga su obožavali širom sveta – a ponajviše u Australiji posle klasika sa Hjuitom – Markos Bagdatis je ove godine učesnik tradicionalnog Turnira legendi koji se održava tokom druge nedelje trajanja Rolan Garosa. Dostupan za razgovor tokom posebno upriličenog događaja za medije, najbolji Kiparski teniser svih vremena dao nam je zanimljive odgovore na sijaset raznovrsnih pitanja.

Koji igrač vas je do sada najviše impresionirao na ovogodišnjem Rolan Garosu?

„Po meni, to bi bili Alkaraz i Đoković – koji su do sada veoma ubedljivo osvajali pobeđivali sve svoje protivnike. Izdvojio bih Novaka po tome što do sada nije izgubio ni jedan set, i jasno je da je veoma motivisan i žarko želi da osvoji ovaj turnir. Sjajno je videti ga opet kako se takmiči na jednom Grend Slemu, i koliko je posvećen ostvarenju svog cilja.“

Kako komentarišete Cicipasov poraz protiv Runea?

„Ovo je bolan poraz za njega, u svakom slučaju. Zaista nije dobro igrao prethodne mečeve na ovom turniru, i nadam se da će izvući pouku iz ovog iskustva. Inače, Stefanos je imao sasvim solidnu sezonu na šljaci, ali ovo jednostavno nije bila njegova nedelja, i to se takođe dešava u tenisu. Sa druge strane, Rune je odigrao odličan meč, i tu mu se ništa ne može oduzeti“, istiće Markos.

foto: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Da li će meč Đoković-Bagdatis biti jedan od najvažnijih za istoriju tenisa?

„Ovaj meč je bez sumnje izuzetno važan, interesantan i ima prizvuk istorijskog – ali ne bih rekao da je odlučujući za njegovu istoriju – barem iz razloga što verujem da ćemo Nadala i Đokovića gledati u Parizu još dve-tri godine“, iznosi zanimljiv i redak stav Bagdatis, i rezimira:“Zbog toga ne bih izgovarao velike reči ovim povodom – jer očekujem da ćemo njih dvojicu gledati na turneji i nadalje...“

Bilo je dosta govora o tome da li je opravdano da se neki mečevi zakazuju za preko dana, a drugi za večernji termin. Da li mislite da će to zaista uticati na ishod meča Đoković – Nadal?

„U načelu smatram da je povoljnije za Novaka kada se meč igra u večernjem terminu, jer je teren nešto sporiji a odskok loptice niži – ali to je odluka organizatora, i tome se nema šta dodati“, jasan je Bagdatis.

foto: EPA/YOAN VALAT, Profimedia

Tokom Vaše karijere ste bili poznati kao ljubimac publike koja vas je prihvatala veoma emotivno širom sveta. U susret „meču veka“ između Đokovića i Nadala, koju ulogu bi – po vama – mogao imati „emotivni aspekt“ kod obojice igrača, kao i u pogledu reakcija publike?

„Mislim da su i Đoković i Nadal veoma dobro ovladali time da kontrolišu svoje emocije, i ne verujem da će ovaj meč presuditi emocije – niti da će on imati poseban emotivni naboj. Pre svega ga vidim kao sudar gladijatora, velikih boraca – i zasigurno jedan od najboljih mečeva turnira, kakvi su uostalom skoro svi njihovi mečevi. Guraće sebe do ivice svojih mogućnosti, i biće jednostavno fascinantno sve to pratiti. Za očekivati je da će publika biti više emotivno naklonjena Rafi, ali svi dobro znamo da Novak voli kada je publika protiv njega – što predstavlja veoma zanimljiv i uzbudljiv miks. A to da li će publika eventualno malo omekšati prema Novaku u slučaju da ubedljivo pobede – zaista ne znam, videćemo sve već uskoro“, kaže kiparski as.

Šta je to što bi u taktičkom smislu Novak trebao da uradi da bi pobedio Rafu u narednom meču?

„To je nešto što samo Novak i njegov tim znaju, a činjenica je da je on bio pobednik u njihovom poslednjem meću upravo ovde prošle godine“, podseća Markos.

foto: Credit: Patrick Boren

Na konačno pitanje - da li će gledati meč sa tribina, i za koga će navijati on – a za koga njegova supruga – Bagdatis sa osmehom kaže:

„Nastojaću da budem tu, jer očekujem da će atmosfera biti neverovatna – pošto se radi o jednom od najvažnijih mečeva u poslednje dve decenije, pa možda i duže. Teško mi je reći za koga ću navijati, a moju suprugu (poreklom iz Slovenije) najbolje da pitate sami.“

(Vuk Brajović)