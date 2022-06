NE RAZUMEM ŠTA SE DEŠAVA U ĐOKOVIĆEVOJ GLAVI! Čuveni Rus zbunjen ponašanjem Srbina: Nekad mi se čini da je Novak Nemac!

Proslavljeni ruski teniser Nikolaj Davidenko rekao je da je podržavao Novaka Đokovića dok je bio zatočen u Melburnu, ali da mu nisu bili jasni njegovi postupci.

Davidenko je u intervjuu koji je dao za "Sport klub" prokomentarisao dešavanja koja su zadesila Novaka u Australiji.

"Ne razumem šta je pokušao da uradi. Jesam ga podržavao, ali bilo je to on protiv cele zemlje, on protiv sveta. Nema veze jesi li broj jedan ili šta god, ali još pre nego što je sleteo sam imao osećaj da neće igrati. Nekada ne razumem šta se dešava u njegovoj glavi. Obično Srbi i Rusi imaju isti mentalitet, ali čini mi se da je Novak nekad Nemac, nekad Italijan, ha-ha-ha", kaže bivši ruski teniser.

foto: Prfimedia

Davidenko, uprkos svemu, veruje da Đoković neće ostati na 20 osvojenih Gred slemova u karijeri.

"Ove godine mi se čini da ima dobru šansu na Vimbldonu i na US openu, pod uslovom da igra. Zavisi od toga kako se spremi. Za sledeću sezonu ne znam – svakom godinom je sve teže kada se dođe u određeno doba. Mislim da neće igrati do 40 – nema šanse da se sa 40 godina osvajaju slemovi, to je nemoguće", ističe Davidenko.

Kurir sport/Sport klub