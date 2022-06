I PORED PORAZA – KRUNIĆ OPTIMISTIČNO GLEDA NA OSTATAK SEZONE: Cilj mi je da se ustalim u Top 100

Srbija je ostala bez jedine predstavnice u ženskom singlu – porazom Aleksandre Krunić protiv Rumunke Sorane Kirstee u dva seta.

U komentaru na tok meča i suparnicu, Aleksandra kaže:

“Kirstea je nezgodna protivnica za mene na travi. U prvom setu sam napravila nekoliko grešaka u taj brejku, i to je možda bilo presudno. Ona igra nisko i tera me da pravim brze odluke. Ona voli da udara ravne lopte i tera igračice da uzvraćaju mekim loptama, koje onda kažnjava. Uvek me bole leđa kada igram s njom – i sada je to slučaj”, prenosi nam Krunićeva.

Ovaj meč je u velikoj meri bio repriza njihovog nedavno odigranog meča na travi u Birmingemu: “Mislim da sam igrala bolje nego na tom turniru, ali je činjenica da nisam imala potrebni fokus tokom drugog seta. Mogla sam da imam malo više sreće sa žrebom, jer je ona jedna od retkih koja mi baš ne odgovara”, iskrena je ona. “Kirstea je iskusna takmičarka, koja se nekad čak I namerno iznervira bi se malo i pokrenula. Ona ima rituale za koje joj treba dosta vremena, maksimalno koristi tih 25 sekundi za servis - ali sam znala šta da očekujem. Previše je iskusna da bi tek tako pukla i ‘tankirala’”, objašnjava naša igračica.

“Odmoriću se jedan dan, a onda mi sledi dubl i mešani dubl sa Nikolom Ćaćićem – pa se nadam da ćemo “upasti” u žreb”, deli svoje planove sa našim medijima Kruničeva.

Naredni turniri na kojima će Aleksandra igrati su Hamburg i Varšava. “Moram da budem agresivnija na riternu na drugim podlogama. Popravila sam slajs, treba da mi bude niži, a danas mi je njih nekoliko išlo u nebo. Moram da popravim procenat prvog servisa, jer kad se umorim i padne mi koncentracija - onda se pokvari i tehnika”, kaže Aleksandra, i zaključuje kroz planove za nastavak sezone:

“Cilj mi je da se ustalim u Top 100, da igram glavni žreb na slemovima jer kvalifikacije iznuruju. Treba tu džunglu proći, tri teška meča pre početka glavnog žreba turnira. Kada to ostvarim, volela bih da “napadnem” mesto unutar Top 50 – ali me čeka dug put do tog ostvarenja”, realna je Aleksandra Krunić na kraju razgovora.

