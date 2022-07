KECMANOVIĆ POSLE PORAZA OD ĐOKOVIĆA: Neću sad da se ubijem, ali jeste mi krivo

Prvi meč na Centralnom terenu Vimbldona je svojevrsno priznanje za napredak koji je Miomir Kecmanović ostvario u poslednjih godinu dana na ATP turneji.

Ipak, Novak Đoković je danas bio neumoljiv prema drugu iz reprezentacije - poslavši kroz 3:0 u setovima poruku narednim rivalima da će morati višestruko da prevaziđu sebe kako bi poremetili niz od 4 uzastopno osvojene titule u Londonu.

O meču protiv Đokovića, Kecmanović kaže:

"Jednostavno je odigrao mnogo dobro, a ja nisam pružio najbolji tenis - koji sam mogao. Ponelo me malo sve – Centralni stadion, igra protiv najboljeg na svetu; nije mi bilo lako da se snađem danas."

Šta je Miiodrag mogao bolje, pitali su srpski mediji?

"Potrebni su mi ovakvi mečevi, iskustvo igranja na velikim terenima protiv najboljih - I to najviše znači. Ipak je njemu ovo bila 35. uzastopna pobeda na ovom terenu, tako da nije lako igrati tu protiv njega", objašnjava on, i nastavlja: "Stvarno je bio fenomenalan osećaj igrati na Centralnom. Između ostalog - za to sam radio od početka karijere. Drago mi je što sam bio na tom terenu, ali krivo mi je što nisam uspeo više da pružim", opisuje svoja osećanja Kecmanović.

Krajinoviću nije pao teško ubedljiv poraz protiv Kirijosa - a kako se posle svog današnjeg poraza oseća on?

"Neću sad da se ubijem, ali jeste mi krivo. Barem da sam pokazao neku svoju igru, da odigram dobro i da se postavim bolje, bilo bi mi mnogo draže. Nadam se da ću naučiti iz ovoga i da će sledeći put biti bolje", kaže Miša.

Nastavak sezone će, standardno, nastupiti na severnoameričkom kontinentu...

"Ići ću u SAD, samo nisam siguran još gde ću igrati. Za mene bi ovaj deo turneje mogao da obuhvati Atlantu, možda i Kabo, a onda Montreal i Sinsinati - pre Ju Es Opena", najavljuje na kraju razgovora Kecmanović.

