ITALIJAN OTKRIO KLJUČAN DETALJ MEČA: Tada me je Đoković slomio!

Siner je imao 2:0 u setovima, ali mu ni to nije bilo dovoljno.

Italijan je otkrio i preloman trenutak duela, kada je Novak krenuo da igra znatno bolje.

"Igra se u pet setova. Kada vodite 2-0, svaki set igrate na najbolji način. U trećem setu sam servirao, bilo je 0:15 i poslao sam forhend u mrežu, 0:30. Onda je odigrao dobar poen. Umesto 15:30, bilo 0:40 i tada me je slomio. Od tog poena igrao je bolje. Kao što sam rekao, peti set sam odigrao na pravi način. Morao sam da uradim nešto više od toga, pošto je diktirao poene. To je to", rekao je Siner.

Krajem četvrtog seta Siner se okliznuo prilikom jednog poena i tada je iskrenuo skočni zglob. Srećom mogao je da nastavi meč.

"Iskrivio sam skočni zglob, levi. U početku sam osećao bol. Bio sam malo uplašen, ali posle sam se osećao okej. Bio sam oprezan prva dva poena... Dobro sam bio, osećao sam se dobro", dodao je Siner.

foto: EPA/TOLGA AKMEN

Italijan je naglasio da se nije opustio posle vođstva.

"Samo sam pokušao da nastavim. Mislim da sam igrao dobro. Znao sam da će se nešto promeniti, pa sam pokušao da budem pripremljen za to. Sigurno je da kada osvojite prva dva seta budete pozitivni. Čak i ako bude 2-2, u istom ste položaju kao rival. Mislim, obojica moramo da igramo peti set. Dao sam sve od sebe. Nadam se da ću se jednog dana vratiti i igrati još bolje", rekao je 13. teniser sveta.

Novak i Janik su trenirali tokom turnira.

"Imamo sličan stil tenisa. Volim da treniram sa njim, dobro udara loptu. Sa jedne strane, to vam može pomoći, znaš šta da očekuješ. Sa druge strane, onda i jedan drugom znamo slabosti. Nakon zajedničkih treninga, obojica smo dobijali mečeve", zaključio je Siner.

Kurir sport