NOVAK OBJASNIO EPSKI PREOKRET: Morao sam da porazgovaram sam sa sobom u ogledalu

Novak Đoković je još jednom pokazao teniskom svetu od kakvog materijala je građen.

Srbin je posle velikog preokreta savladao Janika Sinera sa 3-2 u setovima, pošto je gubio 0-2.

Posle meča, izneo je utiske na terenu nakon plasmana u polufinale Vimbldona.

- Možemo li da krenemo od trećeg, četvrtog i petog? Moram da čestitam Janiku na velikoj borbi, siguran sam da će i on imati prilika da u završnici grend slemova napravi nešto veliko. On je toliko mlad, ustalio se u Top 10 i ima mnogo vremena ispred sebe, želim mu svu sreću. Poredeći prva dva, bio je to neki drugi meč, on je bio mnogo bolji. Otišao sam u svlačionicu, osvežio se, porazgovaramo sam sa sobom u ogledalu. Ponekad u ovim okolnostima gde se ne događa nešto dobro na terenu, ako neko drugi dominira, tako nešto je neophodno. Mora da se napravi pauzu, da se presaberu misli, da se rekuperiram i da razmislim šta moram sve da uradim. Srećom, treći set sam počeo brejkom i od tada sam imao mnogo samopouzdanja, video sam da se slabije kretao, počeo je da sumnja i meni je iskustvo igranja ovakvih mečeva pomoglo. Igram tenis na visokom nivou već skoro 20 godina, ali uvek prolazim kroz iste momente sumnje, kao i svi drugi. Unutrašnja borba je najveća koju morate da obavite sa sobom, a kada sam to dobio i pobedio, sve spolja je krenulo da radi i da ide u moju korist. Uvek sam verovao da mogu da preokrenem meč, često sam to radio i možda je to iskustvo prelomilo u kombinaciji sa ostalim stvarima. Drago mi je da sam prošao - rekao je Đoković posle meča.

Kurir sport