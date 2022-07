RUSKINJA NADMUDRILA ENGLEZE: Rođena Moskovljanka našla način da nastupi na Vimbldonu i stigla do finala!

Vimbldon će dobiti novu šampionku, pošto će se u subotu za trofej boriti Tunišanka Uns DŽabir i Ruskinja sa kazahstanskim pasošem Jelena Ribakina.

Organizatori Vimbldona su doneli odluku da ruski i beloruski teniseri ne mogu da igraju zbog vojnog sukoba u Ukrajini. Ipak, to pravilo nije pogodilo 22-godišnju Moskovljanku pošto je od 2018. godine pod zastavom Kazahstana.

Hajka na ruske i beloruske tenisere je na ovogodišnjem Vimbldonu dostigla vrhunac zabranom takmičenja, a Moskovljanka je, iako ne nosi rusku zastavu, bila trn u oku pa je od nje bilo gotovo zatraženo da se odredi – da li se oseća kao Ruskinja ili kao Kazahstanka.

Jelena je dovedena u potpuno neprijatnu situaciju u kojoj je morala da "iscrpi" najvećeg diplomatu u sebi.

"Teško je to pitanje za mene. Ja sam rođena Ruskinja, predstavljam Kazahstan, igrala sam za tu zemlju na velikim takmičenjima, osećam podršku ljudi i donosim rezultate koji su dobri za sport u Kazahstanu i za mene je to, to. Kažem, teško je pitanje koje ste mi postavili", istakla je Ribakina.

Dodala je i da saoseća sa sunarodnicima i Belorusima koji nisu mogli da igraju na turniru.

"Nisu birali gde će da se rode, naravno saosećam se sa njima, jer svi žele da se takmiče na najvećem turniru, na Vimbldonu. Samo se nadam da će se sledeće godine sve vratiti u normalu", zaključila je Ribakina.

