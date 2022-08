NOVAK JE ŽRTVA POLITIKE I VAKCINACIJE: Veliki Ivan Lendl pružio podršku ĐOKOVIĆU, a imao je šta da kaže i o NADALU

Novak Đoković i njegovo (ne)igranje na US openu glavna je tema u svetskim sportskim medijima. Nema dana da se neko ne oglasi povodom toga, da li je reč o bivšim i sadašnjim istaknutim sportistima, ili političarima.

foto: EPA

Velikan svetskog tenisa Ivan Lendl (62) otvoreno je i bez uvijanja govorio o statusu Novaka Đokovića i žrtvi koju podnosi zbog svetskih moćnika, politike i vakcinacije protiv koronavirusa.

- Razočaran sam, nije pošteno da politika kroz prizmu vakcinacije odredi ko je najbolji teniser u istoriji. Nadam se da za 20 godina nećemo morati tako da gledamo. Ako Novak Ðoković osvoji najviše grend slemova uprkos tome, mislim da ćemo imati odgovor. Ako Rafael Nadal na kraju završi sa jednim više, mislim da će morati da odgovara na pitanja o vakcinaciji i zbog čega Novak nije igrao - rekao je Ivan Lendl za TV "Nova" iz Hrvatske.

foto: EPA

Iz obraćanja legendarnog Čeha vidi se da želi poštenu i fer borbu za grendslem trofeje, da se na terenu reši ko je najbolji teniser današnjice. Da li Novak Đoković, ili Rafa Nadal. Zasad Španac ima jedan grendslem više u odnosu na Srbina, 22:21.

- Voleo bih da vidim nekoga sa dva, tri ili četiri grendslem trofeja više. Nebitno mi je ko će to biti, nemam favorita, samo zbog dobrobita odgovora na to pitanje, da sve bude jasno. A ne da se govori ''da je ovaj čovek mogao da igra, bilo bi drugačije, tvoj rekord nije dovoljno dobar''. To nije pošteno!

foto: EPA

Ivan Lendl dominirao je svetskim tenisom '80-ih i početkom '90-ih godina prošlog veka. U svojoj karijeri, osvojio je osam grendslem titula. Čak 11 uzastopnih godina dostizao je bar jedno finale grendslema, što je rekord koji je kasnije izjednačio Pit Sampras.

Po tri titule osvajao je na Rolan Garosu i US openu, dve u Australiji. Jedini grendslem koji nikada nije osvojio bio je Vimbldon, gde je finala gubio 1986. od Borisa Bekera i 1987. godine od Pata Keša. Otuda je i poznata njegova klutna rečenica:

- Trava je za krave!

