NOVAKA OČEKUJE NOVI PAD! Cicipas prestigao Srbina, Medvedev uskoro ostaje bez trona!

Grčki teniser Stefanos Cicipas prestigao je Novaka Đokovića na ATP listi.

Plasmanom u finale Mastersa u Sinsinatiju Cicipas je obezbedio najmanje petu poziciju na listi, a ukoliko savlada Hrvata Bornu Ćorića biće četvrti teniser sveta.

Podsetimo, Cicipas je na pre Sinsinatija bio na sedmoj poziciji, iza Novaka Đokovića koji je zauzimao šesto mesto.

Ruski teniser Danil Medvedev u Njujorku bi mogao da ostane bez trona. Poraz u polufinalu Sinsinatija najverovatnije će ga skupo koštati, jer sada mora da odbrani titulu na US openu kako bi ostao prvi reket sveta. Ako mu to ne pođe za rukom, neko drugi će preuzeti to mesto.

US open startuje 29. avgusta i trajaće do 11. septembra.

Kurir sport