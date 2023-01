RED TEŠKOG - RED PRIJATNOG: Nadal i Cicipas analizirali svoje nastupe na startu Australijan opena!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Nije bilo danas lako Rafaelu Nadalu u meču koji je opisao kao "verovatno najteži koji je neki nosilac mogao da ima u prvom kolu".

"Trebala mi je ova pobeda i to je najvažnije, a ne kako sam do nje došao. Svi smo znali da neću odigrati savršen meč i tako je i bilo. Ono što sam uspeo je da odigram dovoljno dobro, tako sam stvorio sebi priliku da se ponovo takmičim prekosutra“, kaže Nadal i dodaje:

"Kada niste u pobedničkom nizu, ne igrate dovoljno mečeva iz nedelje u nedelju i češće pravite greške. U tom smislu sam bio iskren prema sebi i drugima i prihvatio sve amplitude u svojoj igri kao očekivane."

Prvi Grend Slem od kada je postao otac nije promenio takmičara u Rafaelu Nadalu, u vezi čega kaže:

"Uživam u svakom turniru na kome nastupam, kao i u tome što imamo novog člana porodice. Sve u svemu – sjajan momenat u životu za mene. Uvek sam razumeo i poštovao promene u mom životu, uz svest da čovek nikada ne zna kako će i da li će uspeti da se na njih adaptira i kako će se sa tim nositi kroz vreme. Bebac nije sa mnom, eto, već mesec dana... Sada mi nedostaje, ali ne znam da li ću se tako osećati za tri meseca. Srećom, moja supruga je pristala da dođe ovamo i to će mi puno značiti“, objašnjava Nadal.

Nadalova kritika loptica („razbaruše se i izgube pritisak posle 2 udarca“) je ponovo bila na tapetu.

"Nemojte da pomislite da me loptice frustriraju, jer ja sam ovde da bih igrao tenis. Kako me je već neko pitao za loptice, tako je i dobio iskren odgovor od mene, a ne smišljeni plan da pokrenem temu o lopticama. Pitanje – odgovor", kaže Nadal.

Sa druge strane, Cicipas je bio zadovoljan svojom današnjom pobedom, ali ga dobri nastupi na prethodno održanom Junajted Kupu i današnje izdanje ne uljuljkuju pred nove izazove.

"Danas je sve bilo dobro, ali moram ovako da nastavim i nadalje, uz nužne ispravke u elementima koje sam primetio da to zahtevaju“, kaže on i dodaje:

"Igranje u Australiji, sa toliko grčkih zastava na tribinama, je nešto najbliže igranju kod kuće na našoj turneji. Pomaže mi to što sam svestan činjenice da “radim svoj posao” na terenu, a da mi istovremeno moji sunarodnici daju tako potrebni podstrek i energiju. Ne postoji niti jedan razlog zbog kojeg bi se osećao manje zadovoljno, drugačije, jer sve ide po meri. Optimista sam pred naredne mečeve i imam to zadovoljstvo što mi pozitivna energija ljudi koji me prate ovde stvara željeni ambijent u meni i oko mene”, ističe on.

U rezimeu viđenog u dva meča ovih teniskih asova primetna je veoma različita dinamika, ali se to može veoma lako promeniti za koji dan. Jer, ako Nadal bude dobio “besplatni prolaz” uz seriju pogrešnih odluka i mentalnu nestabilnost protivnika koje je u više situacija danas demonstrirao nedovoljno iskusni Drejper, sigurno će podići svoje samopouzdanje i bolje osećati teren i lopticu iz meča u meč, što će ga učiniti sve opasnijim što bude dalje išao kroz žreb. Istovremeno, brojni su turniri na kojima je Cicipas odlično počinjao i nametao se kao jedan od važnijih favorita, ali je onda gubio fokus i implozijom sam sebe eliminisao iz najvažnijih turnira ili borbe za trofej u finalnim mečevima. No, to je sve draž koju tenis nosi, a svako posrtanje jednog od ove dvojice igrača u njihovom delu žreba bi moglo značajno da se odrazi na šanse Đokovića da, u slučaju da savlada svoje aktuelne fizičke probleme, ostvari svoj veliki karijerni cilj u Melburnu.

Kurir sport