TAKO TO RADE PRAVA GOSPODA! Novak i tata Srđan priredili svojim damama romantično iznenađenje za DAN ŽENA! PRŠTALE EMOCIJE (VIDEO)

Wow!!! My sister-in-law & nieces are at a #CrvenaJabuka concert in #Belgrade tonight and look who else is there … 🎶“Nole Nole Nole”🎶. Love this ♥️♥️♥️ #DanŽena @DjokerNole @jelenadjokovic @NovakFanClub pic.twitter.com/ZY56v86gHX