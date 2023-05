KAKAV GEST SLAVNOG PORTUGALCA: Murinjo se na SRPSKOM JEZIKU zahvalio Novaku! (FOTO)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković je uspešno startovao na turniru u Rimu, gde je u dva seta bio bolji od Argentinca Ečeverija, a naredni rival biće mu stari znanac, Bugarin Grigor Dimitrov.

Novakov meč je iz lože pratio i slavni fudbalski trener Žoze Murinjo.

Posle meča Murinjo je sišao je do svlačionice, sačekao Novaka, pozdravio se i porazgovarao sa njim, a onda skinuo kačket i zatražio autogram od Srbina.

Naravno, Nole mu je ispunio želju, što su organizatori turnira ovekovečili, a onda mu se Žoze zahvalio na Instagramu.

Murinjo je na srpskom jeziku napisao: "Hvala ti puno".

Inače, Murinjo je veliki obožavalac tenisa i najboljeg igrača sveta Novaka Đokovića.

Dok je bio trener Čelsija pratio je u Londonu Novakove mečeve i jednom prilikom je izjavio da je bio ponosan kada je upoznao srpskog asa.

"Bio sam najponosni čovek na svetu kada sam stegao ruku Novaku Đokoviću. Tenis je neverovatan sport i fudbalski ljudi mogu mnogo da nauče od njega", rekao je tada Murinjo.

O njihovom poznanstvu na konferenciji za medije u Rimu govorio je i srpski as Novak Đoković.

"Upoznao sam ga nekoliko puta, dolazio je da me gleda u Londonu tokom Završnog mastersa u Londonu. Imali smo tamo turnir godinama i dolazio je da me gleda dok je radio u Londonu", otkrio je Nole, pa nastavio:

"On je teniski navijač i jedan od najboljih trenera svih vremena, počastvovan sam što dolazi da gleda moje mečeve. On je divna osoba, uvek je bio divan prema meni i timu. Nadam se da mogu da uzvratim uslugu i da odem da gledam njegov tim kada on ima meč, mislim da nikada to nisam uradio. Možda Real kada je bio tamo, gledao sam nekoliko puta Real. Zovu ga Posebni i raduje me što je došao da me vidi", poručio je Đoković.

Kurir sport