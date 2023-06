I ČUDO SE DESI U PARIZU: Ovo niko nije očekivao po završetku Novakovog meča

Specijalni izveštač Kurira iz Pariza - Vuk Brajović

Možda vam nije jasno zbog čega ovakav naslov otvara izveštaj o meču Đokovića i Variljasa – koji je naš as dobio ekspresno (1 sat 57 minuta) i plasirao se u rekordno 17. četvrtfinale jednog Grend Slem turnira – ali razlog postoji.

Nije Variljas ničim iznenadio Novaka – a još manje Novak njega, iako je Peruanac pretio “egal šansama” za pobedu pre meča. Nije Peruanac uzeo ni 50% gemova u meču od te famozne kvote od 50%-50% u šansama za pobedu koje je sebi pripisivao prekjuče – iako je na njegovom početku sasvim pristojno parirao Novaku sa osnovne linije i pokazao da ulazak u treće kolo Rolan Garosa nije bio plod sportske sreće.

Ono što je bilo najveće iznenađenje na meču bilo je horsko skandiranje i aplauz Novaku Đokoviću u poslednjem gemu, a onda i po okončanom meču i pre intervjua sa Marion Bartoli. Obradovan ovim – Đoković je svima poslao simbolični “zagrljaj” i u razgovoru sa poslednjom osvajačicom Vimbldona iz Francuske rekao u zahvalnost da će ovaj gest publike ostati dugo u njegovom sećanju.

Ako ga u budućnosti na ovom mestu bude nasledio i sin Stefan – koji će sa sestricom Tarom posle kraćeg vikend-boravka u Parizu ići nazad u Beograd da se završava škola (što je – i za Novaka – važnije od Rolan Garosa) – stadion Filip Šatrije bi mogao da ostane u (lepom) sećanju porodici Đoković i (na)dalje. Jer, tata ostaje ovde da na “službenom putu” obezbedi da – devet osvojenih setova kasnije – ostvari rekord svih rekorda – 23. Grend Slem trofej u konkurenciji muškog singla.

“Ponosan sam ulaskom u 17. četvrtfinale ovde, ali već razmišljam o meču sa Hačanovom. Znam šta je moj glavni cilj ovde – i ne gledam previše unapred. Naravno, osećam znatno veći nivo samopouzdanja posle današnje pobede – i jedva čekam naredni meč. Normalno je pratiti rezultate pretpostavljenih najvećih konkurenata, analizirati njihove mečeve – ali pažnja treba biti usmerena prvenstveno na – sebe samog, na to šta je potrebno učiniti na terenu kako bi se pobedilo u narednom meču”, kaže on.

Morao je Novak da naglasi da je kritika upućena tribinama na komentarisanje njegove pojave na terenu u prethodnom kolu bila usmerena samo prema jednom delu publike odnosno “individuama koje kreiraju nepotrebne situacije” – i zahvalio se na navijanju, podršci i ljubavi koje je od nje osetio danas.

Kralj Šatrijea Nadal je juče morao da se podvrgne hirurškom zahvatu, i Novak je sa puno saosećanja I biranim rečima govorio o tome: “Eto, juče mi je bio rođendan – a morao je na operaciju. Prošao sam kroz to povredom podlaktice, znam koliko je teško vratiti se u pravi formu – i to je situacija za ne poželeti kod bilo kog sportiste. Naravno, ponekad je neophodna – što je u njegovom slučaju bilo više puta, ali čim je morao “na sto” znači da nije postojao ni jedan drugi način. Iskreno se nadam da će proces rehabilitacije biti što kraći, i da će takva istorijska teniska legenda biti sa nama na turneji sledeće godine – koju je odredio za svoju poslednju. Nadam se da će biti u stanju da to i učini”, jasan je Novak.

“Ne očekujte od mene da ću se bodriti sa “Aleee” – jer to uvek činim na srpskom – ali volim da sam u mogućnosti da govorim više stranih jezika i pogotovo jezik zemlje-domaćina turnira. Od malih nogu me je to interesovalo, a kako sam trenirao po inostranstvu – učio sam engleski, nemački, italijanski, španski – i drago mi je zbog toga jer verujem da mogućnost da se ljudima obratite na njihovom jeziku kod njih stvara poštovanje, a meni dodatno obogaćuje iskustva i komunikaciju. U svakom slučaju – mislim da će uvek biti pozdravljen trud u ovom smislu”, kaže Novak u vezi sopstvenih komentara da bi voleo da “malo poradi” na svom francuskom.

“Idealno mi je da odspavam barem nekih 8.5 sati svako veče, a pogotovo posle turnirskih napora. Imam čvst san, i oporavak kroz njega je verovatno najvažniji deo tog procesa za mene. REM faza sna je najvažnija za mene, i najčešće neću kasno ići na počinak – ali ni rano. Ponekad uspem malo da “dremnem” tokom dana, ili opuštanje i regeneraciju te vrste sprovedem kroz meditaciju ili vežbe disanja”, ističe Novak.

Upitan da li oseća da se nalazi na “željenom mestu” na početku druge nedelje Rolan Garosa – a posle do sada kompliovanog dela sezone na šljaci, Novak ne ostavlja prostora sumnji: “Da, i to mogu reći naročito posle današnjeg dana – igrački, fizički, mentalno. Stvarno sam se osećao dobro na terenu danas, možda odigrao I najbolji tenis tokom cele sezone na šljaci – i stvari se polako slažu u jedan idealni mozaik koji sam tempirao da se ostvari upravo na Rolan Garosu. Od početka sezone na šljaci sam pričao da je glavni cilj da dođem do najbolje forme ovde – a da li sam je još dostigao – mislim da ne, ali jesam na dobrom putu. Današnji meč je bio idealan – a pogotovo posle fizički zahtevnog i teškog meča u prethodnom kolu. Prijalo je odigrati malo kraći meč u tri komforna seta – i sada se okrećemo četvrtfinalnom duelu. Smatram da će izazovi biti sve veći i veći – i stvarno jesam spreman i dobro se osećam, uz to što će mi dodatni dan pomoći da se još bolje spremim”, ističe Đoković.

Novak, Tara i Stefan su posetili poslednji meč sezone šampiona Francuske u fudbalu – Pari Sen Žermena – i tom prilikom upoznali sa Mesijem i Mbapeom – ali se videli i sa Neimarom, koji nije igrao. “To je bilo jedno divno iskustvo, pozdraviti ih na terenu posle zagrevanja. Nikad ranije se nisam upoznao sa Mesijem i Mbapeom, legendama fudbala – a tu prvenstveno mislim na Mesija i sva njegova istorijska dostignuća. Zanimljivo je što je Tara želela da upozna Neimara – jer se u školi druži sa polu-brazilkom i često đuskaju uz pesmu u kojoj se on spominje; kad smo ga napokon upoznali, ona se postidela, sakrivala iza mene, nije progovorila ni reč – ali je od njega dobila potpisan dres, kao i Stefan od Mesija. Kao ocu mi je bilo zanimljivo videti kako deca reaguju na upoznavanje sa sportskim zvezdama, i ovo je zaista bilo jedno veoma prijatno iskustvo”, opisuje boravak na “Parku Prinčeva” sa dečicom Novak.

“Prisustvo dece mi daje ogromnu pozitivnu energiju, spokojnost. Ja sam osoba koja se brzo uzbudi, i veoma je bitno što mi daju tu dimenziju u životu. Kada sam na turniru – očekivanja, želje, ciljevi se skupe i dovode do stvaranja tenzije – koja može da bude motivacioni faktor, ali i lako doprinese anksioznosti i nervozi - i optereti vas. Njihovo prisustvo mi pruža mir, sreću i usmeri razmišljanje van tenisa – i time stvori neophodnu ravnotežu; veoma sam srećan što su došli na par dana jer ih od sutra čekaju školske obaveze – i nadam se da će moći da opet dođu sledećeg vikenda, ako sve bude u redu”, sija Novak dok priča o tome koliko mu znači poseta Tare i Stefana. “Stefan je insistirao da od ranog jutra bude sa mnom – i bude prisutan svemu što radimo – od zagrevanja sa fizioterapeutom i kondicionim trenerom, druženju kada igramo omiljenu društvenu igru, treningu na terenu – i to mi je jako prijalo. Oni su moji anđeli, i čine me srećnim van terena i dok sam na njemu!”

O predstojećem desetom meču sa Hačanovom (prednost od ubedlijvih 8:1) Novak kaže: ““On i ja smo igrali dosta puta, na različitim podlogama – pa i na Rolan Garosu pre 3 godine. Njegovu igru poznajed dosta dobro; veoma je konsistentan igrač, nema velikih oscilacija, jasna mi je njegova koncepcija igre i kakvu taktiku bih trebao da primenim. Nastupamo u četvrtfinalu Grend Slema, obojica smo motivisani, on neće imati puno toga da izgubi i nastojaće da odigra “meč života”. Mislim da je on jedan od retkih igrača – a možda i jedini - koji je na poslednja 3-4 Grend Slema uspeo da uđe u drugu nedelju, što govori o tome koliko visok je nivo konsistentnosti njegove igre, i koliko uspešno igra na svim podlogama. On je psihički jak, već iskusan igrač, dugi niz godina je tu i sigurno se neće uplašiti niti predati – kada je prilika tako velika. Očekujem veoma tvrd meč – i nadam se da ću ja biti na željenom nivou”.

Kurir sport