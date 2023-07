"NOVAK JE UDARIO U ZID, POLJULJAN JE!" Srpski trener ozbiljno ZABRINUT: Đoković fizički sigurno neće moći da prati Alkaraza!

Poraz Novaka Đokovića od Karlosa Alkaraza u dramatičnom finalu ovogodišnjeg Vimbldona definitivno je tema broj jedan u svetu sporta.

Đoković nije uspeo da osmi put u karijeri podigne pehar namenjen pobedniku najprestižnijeg grend slema, pošto je u maratonskom meču doživeo bolan poraz od mladog španskog tenisera (3:2).

Srpski teniski trener Dejan Kojić kaže za Informer da će Novaku Đokoviću biti sve teže da pobedi Karlosa Alkaraza, koji preti da postane najbolji teniser ikada, dok je Nikola Pilić odbrusio svima koji otpisuju Srbina posle poraza u Londonu.

Dejan Kojić kaže da je Vimbldon možda i prelomni trenutak u tenisu, kada je Karlos Alkaraz shvatio da može da pobedi Novaka Đokovića, kome neće biti lako u nastaku karijere da izađe na kraj sa mladim Špancem.

- Mi smo takav narod, kada krene loše, ništa ne valja... Ali, sa druge strane, Alkaraz je fenomenalan i Novak će ga teško pobeđivati u budućnosti. Ovo je bio prelomni meč kada je Španac shvatio da može da ga pobedi, posebno jer se na Rolan Garosu zgrčio i imao probleme koje je sam sebi stvorio. Pregoreo je u želji da pobedi Novaka. Ovo je prekretnica i Novak će u budućnosti jako teško dobijati Alkaraza, posebno jer ima 36 godina. Biće teško da igra na tom nivou četiri, pet setova. Španac je izgubio prvi set 6:1 i kao da je rekao sebi "neću da mi se dogodi Rolan Garos, ovo je finale Vimldona, došao je španski kralj, idem na sve ili ništa"... - rekao je Dejan Kojić za Informer.

foto: EPA/Neil Hall

Na terenu se u nedelju nije pojavila zvere od koje je mladi Španac strahovao, već se njegova neprepoznatljiva senka. Bez agresivnosti, pravih napadačkih rešenja, oštrine, onog pogleda u očima. Lišen pomoći servisa ostao je bez moćnog oružja kojim bi se suprotstavio skoro 16 godina mlađem rivalu.

- Novaka servis nije služio i neke čudne lopte koje je uvek rešavao su završile u mreži, recimo ona dva bekenda i taj-brejku, pa udarac reketom u mrežu, tu je iskalio bes, pa promašio u trećem setu volej, koji je prelomio meč. Alkaraz je tada preuzeo inicijativu i bio je previše "napaljen" da bi izgubio meč, a i publika je bila apsolutno na njegovoj strani, 99 odsto ljudi je bilo uz Španca. Novak u tom tajbrejku nije imao šansu, već je izgubio snagu, živce, koncentraciju... To ispoljavanje nervoze, komunikacija sa boksom, publikom, udaranje reketa...osetio je da je s druge strane zid. Kada osetite zid počinjete da sumnjate, tu su i godine, telo nije isto. Novak je osetio da je možda to momenat kada je poljuljan. Fizički neće moći da prati Alkaraza sigurno.

Srpski trener ipak veruje da će Novak do kraja karijere osvojiti bar još četiri grend slema.

- Ajde da razmišljamo da će Novak igrati još tri godine, u igri je 12 grend slem trofeja. Mislim da bi mogao da osvoji još četiri sigurno, samo da se maksimalno fokusira na slemove, što je njegov cilj. Ali, sada mora da razmišlja više o njima. Do sada je razmišljao samo o sebi, svojoj igri. Došlo je vreme da sa 36 godina misli o njema, jer će oni da preuzmu ulogu lidera i favorita. Daleko će mu teže biti da osvoji grend slem, ali verujem u njega.

foto: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Alkaraz bi mogao da postane najbolji teniser ikada.

- Ako Alkaraz nastavi ovako da igra, nema šanse da iko stane na put, oboriće sve rekorde. Toliko je dominantan, zreo, toliko igra pametno. Od Nadala, Novaka i Federera uzeo je sve najbolje. Neverovatno je koliko brzo napreduje, uči, upija, toliko se brzo prilagođava na podloge. On ima dva grend slema, ali na podlogama na kojima nije "dobar" - trava i beton. Zamislite tek kada bude igrao na Rolan Garosu. Ako nastavi biće to era kao kada je Federer deset godina bio sam. Biće dominantan i preti da bude najbolji svih vremena, ako nastavi ovako. Možda se u narednih nekoliko godina pojavi neki igrač na tok nivou. Ako se ne pojavi, mislim da je dominacija apsolutna.

foto: EPA Andrej Cukic

Iskuni Nikola Pilić kaže za portal Informera da niko ne sme da otpiše najboljeg tenisera sveta ikada. Na pitanje da li je dobro, na početku razgovora, Pilić nam je kao iz topa odgovorio:

- Bolje sam nego Novak - rekao je Pilić, a potom dodao da poraz od Karlosa Alkaraz ne mora apsolutno ništa da znači, a posebno ne da će Novak uskoro stopama Nadala i Federera.

- Poraz Novaka na Vimbldonu nije nikakva prekretnica u svetu tenisa. Mogu svetski mediji da pričaju šta hoće. Novaka nije služio servis, a kada je tako na Vimbldonu ništa ne možete.

Ne sumnja hrvatski stručnjak da će se najbolji srpski teniser ikada brzo restartovati.

- Naravno da će biti tako, to je njegova specijalnost. Brzo će se oporaviti i videćemo ga već na US openu. Da li će i koliko slemova osvojiti do kraja karijere? Pitanje je, to niko ne zna, ali sam siguran da još nije rekao kraj.

Kurir sport/Informer