ANALIZA NOVAKOVE POBEDE: Srpski as je ponovo pokazao „zlatni standard“ - ovo je još jedno remek-delo u Đokovićevoj režiji!

us open

Specijalni izveštač iz Njujorka: Vuk Brajović

Ne postoji moćniji način da izrazite neki stav u tenisu nego kada to uradite na terenu.

Naravno, to je privilegija i sposobnost samo najboljih – a kada to uradi najbolji od njih, onda to izgleda impresivno i ostaje u dugom sećanju.

Osvajanje prvog seta za samo 23 minuta bio je pravi „veliki teniski prasak“ ili jezikom mlađanog Milera „tur de fors“ od večeras – odnosno od ikoničnog 11. septembra – ponovo prvog igrača planete, i pravi odgovor na trostruki cirkus koji su nabeđeni organizatori Ju Es Opena priredili na Ešu u pozne teniske sate, bez ikakvog osećaja za potrebe takmičara – što već povlači kritiku od više poznatih asova ovog sporta.

„Little Party Didn’t Kill Nobody“ je hit na koji je – ako je imao smisla za cinizam – pomislio Aleksandre Miler dok je gubio osmi gem uzastopno od „čoveka na misiji“ Đokovića, koji je u odgovor na očajnu „žurku“ u kojoj se mešala politika, muzički i estetski neukus i patetika sa sportom u potpuno pogrešno vreme za tako nešto (ako za to uopšte i postoji „pravo vreme“) bukvalno razneo Francuza u prvih tridesetak minuta meča, dozvolivši njemu i njujorškoj publici da „proslave“ uzdignutih ruku prvi osvojeni gem na njegov servis (2:1 u drugom setu). Sve, ali baš sve što je bilo moguće učiniti na teniskom terenu – varirajući servisi, asovi, duboki probijajući ritern, strateška razmena dubokih slajsova, agresivne forhend paralele i dijagonale sa ogromnim spinom, bekhendi oštrih uglova, izlasci na mrežu i zatim besprekorni voleji ili dropovi, istrčavanje na dropove a zatim pasing-šotovi ili voleji – Novak je ostvarivao sa takvom nadmoći i savršenstvom – da je čak i „establišment“ morao da na to aplaudira – u čuđenju. Neki su evidentno zaboravili koliko je Novak svestran lik, kakav je poznavalac muzike i ritma – i samim time ljubitelj dobre žurke – da je u odgovor na njihovo neuviđajan odnos u zakazivanju termina za nastup „najvećeg svih vremena“ odgovorio time što je organizovao „svoju žurku“ pred njihovim neverujućim očima, ali onu pravu – „rasturačinu“.

Natrčao se Miler toliko da bi od te energije mogao da pokrene vodenicu, uzeo i brejk posle odigranog „hot-doga“ sa osnovne linije u šestom gemu drugog seta, ali je onda Novak rekao „dosta“, promešao igru i uz dvadeset-plus vinera i drugi set maestralno priveo kraju. Osmehivao se iz Novakovog boksa i čuveni Seal, koji bi rado posvetio svoj hit „Get It Together“ (Saberi se) Francuzu – kada bi to išta pomoglo i njemu i njegovom timu, koji nisu skidali pogled sa tableta – verovatno u šoku prateći Novakovu neverovatnu statistiku. I eto, posle sat vremena, dvanaest osvojenih gemova i samo dva izgubljena, Novak je vodio 2:0 – i da je baš svih 23,711 posetilaca na tribinama najvećeg teniskog stadiona na svetu dobilo par blesavih šarenih naočara u kojima su pozirali (opet neki) privilegovani – teniska stvarnost ni tada ne bi izgledala drugačije.

Treći set započinje uz tri fina servis-gemova za Milera (osvojenih bez izgubljenog poena), što dolazi kao dobro upozorenje za sada manje koncentrisanog Novaka da bi trebao da završava stvari i ide u krevet što pre. Pipkao je Novak sočiva i brisao očnu duplju početkom tog sedmog i često odlučujućeg gema – što i nije čudilo s obzirom da je tada već bilo pola jedan ujutru po lokalnom vremenu, ali se na kraju njega „za glavu hvatao“ Miler – ponovo pretrpevši brejk i uskoro došavši u situaciju da na 5:3 servira da ostane u meču. U tim trenucima Novak ponovo „budi“ neverovatne riterne, izbacuje Francuza iz terena – i posle 1 sata i 35 minuta igre – i sa turnira, posle frustrirajuće duple servis greške. Ruke gore, pozdrav ka Kreatoru – i stavljena je tačka na remek-delo Novaka Đokovića u otvaranju kampanje Ju Es Opena 2023. Neka se spremi Zapata Miraljes, ili – ko god je dovoljno hrabar da drži reket sa druge strane mreže od njega.

„Uzbuđen sam bio što sam ponovo izašao pred vas, i veoma cenim što sam ponovo imao priliku da igram pred ovom sjajnom publikom – ali kao što vidim - i nekom decom koja bi već trebala da su u krevetu“, šaljivo je rekao „tata-mata“ Novak po kraju meča, „zapretivši“ Bredu Gilbertu da bi mogao i njega da imitira u jednoj od narednih zabavnih sesija tokom treninga. Upitan posle demontaže De Minora u Melburnu – zašto ga je do te mere „razvalio“ na terenu, Novak je Džimu Kurijeru odgovorio „Zato što sam to želeo!“ Večeras je njegov imenjak Miler bio u toj koži, i sigurno je da će u daljoj karijeri učiniti sve da mu se tako nešto nikada više ne ponovi.

U danu velike „seče“ nosilaca (Runea, Museti,ja Bublika, Ože-Alijasima, Korde – kao i našeg Kecmanovića) Novak je ponovo pokazao „zlatni standard“ i istakao se kao najozbiljniji kandidat za osvajanje svog (dvadeset) četvrtog Grend Slem trofeja u Njujorku. „Ne bih se kladio protiv Novaka,“ kaže neprikosnoveni šampion po broju osvojenih ATP titula Džimi Konors (109) u odgovor onima koji pomodarski ističu Alkaraza i družinu kao „poželjne“ osvajače Ju Es Opena.

Da li ima neko nešto da kaže protiv „Džimba“? Ne bi trebalo...

Kurir sport