"POMOGLI SU MI BOG I ANĐELI ČUVARI" Novak otvorio dušu nakon finala: Možda nećete verovati, ali to mi se mnogo puta desilo

Srpski teniser Novak Đoković osvojio je četvrtu titulu na Otvorenom prvenstvu SAD u Njujorku, 24. grend slem trofej u karijeri, pošto je u finalu pobedio trećeg igrača sveta Rusa Danila Medvedeva posle tri seta, 6:3, 7:6, 6:3.

Đoković je u 36. grend slem finalu, a 10. na Ju Es Openu, osvojio 24. grend slem titulu i izjednačio se sa dosadašnjom rekorderkom Margaret Kort.

On je rekorder u konkurenciji tenisera, pošto je Španac Rafael Nadal ostao na 22 grend slem titule.

Emotivni srpski as nakon izuzetno napornog meča otkrio je šta mu je pomoglo da pronađe snagu i prebrodi teške momente u drugom setu.

“Bog i anđeli čuvari. U tim trenucima više ne osećate noge, ne osećate snagu, vrti ti se u glavi i nestaje ti tlo pod nogama... U tim trenucima sa svojom verom se nadaš da će doći do te božanske intervencije. Možda mi nećete verovati, ali mi se mnogo puta desilo da sam sebe iznenadio - kako je bilo moguće da izdržim takve napore. Ako veruješ da će ti Bog pomoći, u šta izuzetno verujem - Bog je prisutan u tim momentima kada igraš samo po intuiciji, prebacuješ lopticu 30 puta, igraš tako dugačak drugi set, više jasno ne vidiš lopticu…Teško je to opisati nekome ko ne vidi te situacije iz mog ugla, kada se dođe do tačke krajnje iscrpljenosti", kaže Novak i dodaje:

"Taj drugi set je možda za menei bio i najteži set u karijeri, pogotovo sa njim. Razmišljao sa da se nekako provučem kroz taj set do taj-brejka, da se opet nađem “na svojoj teritoriji” i uspeo da sebi stvorim dobru šansu i “program se” kroz taj set. Danila zezaju time što ga zovu “hobotnica” - jer sve hvata, sve vraća, tera da odigraš još jedan udarac, da ga nadmudriš… Znao sam da se neće predati, protiv Alkaraza je odigrao fenomenalan meč i pretpostavljao sam šta me očekuje. Nisam mislio da ćemo odigrati takav meč, a osvajanje drugog seta je presudilo pobednika. Posle toga sam povratio snagu i bolje sam se osećao”, rekao je Novak.

Kurir sport