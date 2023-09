"PREDSTAVLJAM SVOJU DRŽAVU, NEMA VEĆE ČASTI ZA MENE" Novak pred okršaj sa Špancima: Nisam svež, nisam stigao da se oporavim!

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković istakao je da mu je čast što ima priliku da predstavlja svoju zemlju.

Đoković je u sredu stigao u Valensiju, gde se priključio saigačima iz Dejvis kup reprezentacije Srbije.

"Srpski as, koji pre samo četiri dana trijumfovao na US openu u Njujorku, odlučio je da brani boje naše zemlje na takmičenju grupne faze Dejvis kupa. On će već sutra izaći na teren protiv selekcije Španije. Predstavljam svoju državu, nema veće časti za mene. Ranije nisam bio tu, ali se nadam da ću sada pomoći timu da stigne do Malage. Nisam svež, igrao sam puno u poslednjih nekoliko meseci. Nije bilo dovoljno vremena da se oporavim. Moram da održim intezitet i prilagodim se novoj vremenskoj zoni", rekao je Đoković.

On je istakao da će dati sve od sebe da donese bod svom timu.

"Ne znam protiv koga ću igrati sutra. Ovo je timsko takmičenje gde predstavljamo našu zemlju. Sve je u tome da nađemo najbolju postavu koja će nam doneti pobedu. Pre neki dan smo ubeležili pobedu 3:0. Svaki poen je važan, mislim da se prošle godine nismo kvalifikovali zbog jednog seta. Nadam se da ću doprineti svom timu, makar bodom u singlu. Radujem se ovome. Posle US Opena imam malo vremena da se prilagodim, ali to sam znao i pre odlaska u SAD. Rekao sam da mi je prioritet Dejvis kup i Grend slemovima", dodao je Novak.

Kurir sport/B92