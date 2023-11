LEGENDA OSTALA ŠOKIRANA ZBOG ALKARAZA: Sezona je bila duga, ali... Osetila sam kao da se distancirao

Malo ko je očekivao da će Karlos Alkaraz biti zaustavljen već na prvoj prepreci na mastersu u Parizu.

Španac je prilično lako, u dva seta poražen od Rusa, Romana Safiulina i tako dodatno sebi otežao plan da godinu završi na prvom mestu.

Pokušao je Alkaraz nakon meča da objasni uzroke poraza, a teniska javnost ostala je u šoku.

Čuvena teniserka, Žastin Enan, jedna je od onih koja je verovala da će mladi Španac daleko dogurati u prestonici Francuske.

- Osetila sam kao da se Alkaraz distancirao od ovog turnira. Da li postoji psihički zamor ili nešto drugo... Naravno, sezona je bila duga. Ali, ono što me je iznenadilo jeste to njegovo isključivanje. Videli smo Alkaraza daleko ispod svog nivoa, bez šanse da se vrati u meč. To je za mene bilo najinteresantnije - rekla je Enan u razgovoru za "Eurosport".

Kurir sport

Bonus video:

00:15 Gde je otišao Novak Đoković nakon izlaska na balkom