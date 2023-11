"NEĆU DA PLAČEM, REZULTAT MEČEVA NIJE TOLIKO BITAN" Dimitrov otvorio dušu pred FINALE sa Novakom!

Najbolji svetski teniser Novak Đoković danas će igrati za sedmu titulu na mastersu u Parizu.

Srbin je juče posle tri sata i jednog minuta u sjajnom polufinalu savladao Andreja Rubljova posle preokreta sa 2:1 (5:7, 7:6 (7:3), 7:5).

Novak će u danas od 15 časova igrati protiv Bugarina Grigora Dimitrova za novu titulu.

Dimitrov je u polufinalu bio bolji od Stefanosa Cicipasa, iako su mnogi veće šanse dali grčkom teniseru, Grigor je uspeo da napravi iznenađenje i ostvari plasman u finale.

"Morao sam da ostanem u igri i znao sam da je to sve što mogu da uradim. On je dosta podigao svoj nivo kako je meč prolazio i ceo duel je bio veoma napet. Na kraju sam ipak bio spreman za taj-brejk u trećem setu. Prvih pet poena u tajbrejku za mene je bilo veličanstveno. Morao sam da iskoristim ove šanse jer je to jedina opcija protiv ovako kvalitetnih tenisera. Nastavio sam da budem fokusiran i to je takođe bilo veoma važno. Svaki put kada bih udario loptu, uradio sam nešto značajno sa njom", rekao je Dimitrov i potom dodao:

"Neću da plačem, ali sam bio veoma emotivan posle meča. Ja samo živim u ovom trenutku jer je cela avantura u poslednje vreme bila vrlo netipična. Tenis mi sve više znači, a rezultat mečeva nije toliko bitan", rekao je Bugarin.

