"NOVAK NIJE KAO DRUGI SPORTISTI" Đoković ostavio SNAŽAN UTISAK na američkog novinara: Nikada nismo toliko dugo razgovarali...

Ugledni američki novinar Džon Verthajm podelio je svoje impresije nakon zanimljivog razgovora koji je imao sa najboljim teniserom sveta Novakom Đokovićem.

Autor popularne emisije "60 minuta" na CBS nedavno je boravio u Beogradu kako bi uradio ekskluzivan intervju sa najboljim teniserom svih vremena.

Za ATP je otkrio da je Novak ostavio snažan utisak na njega.

"Pričao sam sa njim prvi put pre 12 godina i 20 slemova pre. Već smo uradili su propratnu priču, tako da smo ovog puta pristupili sa pretpostavkom da ljudi već znaju dovoljno o njemu. Ovog puta smo želeli da uđemo dublje u njegov um. Koncentrisali smo sa na sadašnjost i budućnost", rekao je Verthajm.

foto: Printscreen

Istakao je da je srpski as bio sjajan domaćin.

"Mnogo puta sam ga intervjuisao, ali nikad nisam imao tako dug razgovor kao sada. Mislim da mu je to značilo i da je bilo drugačije, provodeći ceo dan sa njim. Nije urađeno u svlačionici ili hotelskoj sobi. Imao sam osećaj da je srećan što može da mi pokaže odakle je. Bio je vrlo gostoljubiv i pažljiv domaćin", smatra Amerikanac.

Verthajm ne krije da je razgovor sa Novakom ostavio snažan utisak na njega.

"On je kao nijedan drugi sportista. Ne mislim kao bilo ko drugi kog znam; ne ponaša se poput ostalih sportista. On je neverovatan atleta, ali sa njim shvatite koliko je tenis mentalni sport. Bio je u tako mnogo tesnih mečeva, mnogo finala, igrao pred publikom koja mu zviždi. Shvatite kako uspeh ide na uspeh i kako raste samopouzdanje. Ima mnogo samopouzdanja i vere kada prođete sve to i osvojite 24 slema, a momak preko puta mreže i dalje traži prvi", kaže Verthajm i dodaje:

"Rekao je da bi sa 36 pobedio Novaka sa 24 godine, onog iz 2011. Možda bi trčao brže, ali iskustvo i samopouzdanje koje ima sad posle tako mnogo teških situacija omogućili bi mu da pobedi sebe 12 godina mlađeg. I rekao je da ne misli da se povuče, u stilu, 'kada mladi počnu da me praše, biće to vreme da se razmisli, ali to se ne dešava još", zaključio je Amerikanac.

Kurir sport/J.M.

