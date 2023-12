RAFI IDE DOBRO, ALI PLAŠIM SE! Legendarni teniser otkrio zbog čega je ZABRINUT pred Nadalov povratak na teren: Sad je drugačije...

Trener Karlos Moja rekao je da španski teniser Rafael Nadal trenira veoma dobro otkako se oporavio od povrede kuka, ali da je zabrinut da li će njegovo telo izdržati zahtevne uslove takmičenja na grend slem turnirima.

Nadal nije igrao od januara kada se povredio tokom meča drugog kola Australijan opena protiv Mekenzija Mekdonalda.

U maju, nešto više od nedelju dana pre početka njegovog omiljenog Rolan Garosa, Nadal je najavio da će propustiti turnir koji je osvojio rekordnih 14 puta. Tada je rekao da se nada da će vratiti tenisu 2024. godine, koja će možda biti njegova poslednja sezona u karijeri.

U junu je podvrgnut operaciji, a na teren će se vratiti u januaru na turniru u Brizbejnu, poslednjem pred početak Australijan opena, gde je osvojio dve od 22 grend slem titule.

- Rafa mora da krene od treninga, koji mu idu veoma dobro, do takmičenja. Nemoguće je imati iste uslove na treningu i u meču. Igrati na pet setova, pobediti, odmoriti se i vratiti se na teren dva dana kasnije... To je trenutno kod mene sumnja, posebno za grend slem. Ali imamo vremena, da Australijan open počinje sutra, to bi bio pravi strah - rekao je Moja za sajt ATP, preneo je Skaj.

Prvi grend slem turnir u 2024. godini održaće se od 14. do 28. januara u Melburnu.

- Ostalo je još mesec dana, pre toga je Brizbejn, zahtevni treninzi... Mislim da će ga sve to dovesti u poziciju da to izdrži. Ali sada se plašim - dodao je Moja.

Nadal je početkom godine prvi put posle 20 godina ispao iz 100 najboljih igrača sveta, trenutno je 666, ali može da koristi zaštićeni renking jer se zbog povrede nije takmičio najmanje šest meseci.

Moja je rekao da Nadal neće moći da izbegne teške protivnike u početnim fazama turnira i da mu je potreban dobar žreb kako bi ušao u ritam.

- Nikada nisam mislio da je Rafi potreban ritam, pošto je suviše dobar za to. Ali, sada je situacija drugačija - naveo je Moja.

