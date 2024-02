KOPILE, AKO GLEDAŠ OVO... Alkaraz se prisetio najveće BLAMAŽE u karijeri, pa pred NOVINARIMA isprozivao čoveka koji ga je PONIZIO!

Španski teniser Karlos Alkaraz prisetio se najubedljivijeg poraza koji je doživeo u karijeri.

Nakon bolne eliminacije u četvrtfinalu Australijan opena, Španac je odlučio da pokuša da odbrani titulu na ATP turniru u Buenos Ajresu.

Pred start turnira odgovarao je na brojna zanimljiva pitanja znatiželjnih argentinskih novinara.

Jedno od njih odnosilo se na izraz koji teniser koriste za ubedljiv poraz 6:0, 6:0 - popularnu "vožnju na biciklu".

"Ne koristim taj izraz, ali znam šta znači", rekao je uz osmeh Španac.

Na pitanje da li je on doživeo "vožnju na biciklu", Alkaraz je priznao:

"Jesam, imao sam deset godina i vozili su me na biciklu. Sećam se, ne mogu to da zaboravim. To je prijatelj iz Mursije, na turniru koji se igrao tu. Zove se Antonio Lopez", rekao je Alkaraz.

Na kraju, imao je i poruku za svog prijatelja:

"Dobro, Antonio, ako gledaš ovo... Kopile jedno", rekao je u šali Španac.

¿Qué significa "IRSE EN BICI"? 🚲🎾 Le consultamos a Carlos Alcaraz 🇪🇸 sobre este término tan característico del tenis y esto fue lo que nos respondió 😬 Si te llamás Antonio López y vivís en Murcia te estamos buscando 😂 pic.twitter.com/yWjZx2m1Cx — IEB+ Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 12, 2024

Nedugo nakon izjave Španca, oglasio se prijatelj koji je zaslužan za traumu Karlitosa.

"Znao sam da će jednom prilikom ispričati to, jer je jako iskren. Lepo je kada te prijatelj pamti. Svaki put kada se vidimo razgovaramo o tome, on me podseti da imam taj snimak. Protiv Karlitosa sam igrao veoma dobro, u tom meču smo imali hiljade drop-šotova. Ne bih mogao da budem ponosniji što sam igrao sa takvim klincem. Sada mogu da igram samo padl protiv njega. Ne želim da se osveti, jer će mi vratiti za bicikl", rekao je uz osmeh Lopez.

Kurir sport/J.M./