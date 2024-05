ROĐENDAN JE BIO KLJUČ - TO ME JE DIRNULO! Đoković emotivan posle trijumfa i torte na terenu

Prvi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Ženevi, pošto je u drugom kolu na svoj rođendan pobedio Nemca Janika Hanfmana u dva seta, sa 6:3, 6:3.

Meč je bio specifičan i po tome što ga je Đoković igrao na svoj 37. roođendan, a posle poebde publika mu je pevala pesmu, dok je od organizatora dobio tortu.

"Ključ je bio rođendan. Rođendan ne bi bio isti da nisam dobio ovaj meč. Lepo je biti ovde prvi put na turniru, tu je moja porodica koja došla da me podrži. Dobio sam kvalitetno vreme i na terenu i van terena. Zahvalan sam svima koji su došli i hvala i zbog pesme. To me dirnulo i veoma sam srećan što sam sve to dobio na ovaj poseban dan", rekao je Đoković posle pobede.

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika meča šestog nosioca Holanđanina Talona Grikspora i Kanađanina Denisa Šapovalova.

(Kurir sport)