HAOS! OGRANIZATORI U PARIZU ŽELELI DA NAPRAVE SPEKTAKULARAN OPROŠTAJ ZA NADALA, ALI... Rafa POBESNEO zbog toga, pa im ovo poručio!

Španski teniser Rafael Nadal dugo već priča da je ova sezona verovatno i njegova poslednja u karijeri, međutim kako se 2024. približava kraju, to se sve više nećka. Tako je po dolasku na Rolan Garos, turnir na kome je čak 14 puta osvajao šampionski pehar što verovatno niko nikada neće ponoviti, pokušao da utiša priče o penziji.

Ne samo da je Nadal na konferenciji za medije istakao da "ne može sa sigurnošću da kaže da li je pred njim poslednji Rolan Garos", nego je uticao i na organizatore da promene sve svoje dosadašnje planove. S obzirom na to da već skoro godinu dana ceo svet priča o penziji i oproštaju u Parizu, turnir je planirao i da se na poseban način oprosti od "Bika sa Majorke" kada je stigla naredba da se sve otkaže.

foto: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

To je otkrila direktorka turnira Ameli Morezmo, i to tik pred početak Rolan Garosa: "Što se tiče Nadala... Planirali smo nešto, kao što možete da pretpostavite. Ali, želeo je da ostavi 'otvorena vrata' da se vrati i nećemo insistirati zbog toga. Njegova je odluka kada hoće da ima oproštajnu ceremoniju, ali to neće biti ove godine", objasnila je bivša teniserka.

Nadal se prethodno oprostio od navijača u Madridu i Rimu, delovalo je kao da je penzija "iza ugla", ali sada ističe da se oseća dosta bolje i da je motivisan opet da osvaja turnire. Ujedno, možda je na njega uticalo i to što će u 1. kolu na Rolan Garosu igrati protiv Aleksandera Zvereva, jednog od favorita za osvajanje turnira. Možda se baš zbog toga predomislio, pošto bi bilo pomalo neslavno da se oprosti porazom u prvoj rundi, a toliko je dominirao.

Ističe da je spreman i da će učiniti sve što je do njega da dođe do pobede, a "povukao je i logistiku" pošto je od organizatora tražio da igra u dnevnom terminu, iako su zamislili noćni program.

Kurir sport / Mondo

Bonus video:

00:09 Rafael Nadal sa sinom