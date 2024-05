OLGA DANILOVIĆ POSLE PRVE POBEDE NA ROLAN GAROSU: " Osvojila sam željeni nivo igre, nemam nedoumice koje su inače..."

Sjajna je bila večeras Olga Danilović, prepustivši Marti Trevisan samo tri gema. Još jednom uspešna iz uloge kvalifikantkinje ovde, priča nam o do sada ostvarenom:

“Tri pobede u kvalifikacijama nisu bile lake, dobre igračice sam pobedila, a sada još jednu. Znala sam da je ona ovde igrala polufinale, ali i ja se ovde osećam dobro svake godine, da kucnem u drvo. Došla sam na teren znajući šta me očekuje – dug dan svakako, ali bila sam spremna od prvog poena da dam svoj maksimum”, kaže ona, i dodaje: “Bila sam konstantna u svakom aspektu – i kada je trebalo zabiti lopticu, i kada je trebalo igrati duge poene. Nisam žurila i odigrala sam čvrst meč sa moje strane.”

U narednom kolu je čeka pobednica meča Kolins – Dolehajd, odnosno najverovatnije jedna od najboljih teniserki ove godine – sa kojom je odigrala veoma neizvestan meč u Madridu.

“Ah, to je bio moj tenis života, imala sam je na poen... Nemam jednu stvar sebi da zamerim iz tog meča. Dala sam 150 posto sebe, nisam više znala kako mi noge trče. Jako mi je bilo žao, jedan od težih poraza koje sam imala. Sutradan nije bio baš divan dan, ali nisam žalila ni za čim, samo za time što nisam pobedila”, prenosi nam Danilovićeva. “Ona je favorit, ali i Dolehajd je dobra, pa neka se ’kolju’. Kolins igra bez greške, ima svega nekoliko poraza ove godine, ali nemam pritisak i daću sve od sebe.”

Olgi prija to što će se susreti sa tako renomiranom protivnicom u svom petom meču u Parizu, o čemu kaže: “Sada se osećam bolje jer imam četiri meča iza sebe. Da sam izgubila u kvalama, ne bi mi bilo drago... Osvojila sam željeni nivo igre, nemam nedoumice koje su inače uobičajene za početak,” kaže Olga. “Ne osećam se loše, na terenu sam poprilično stabilna, uspela sam i u dugim razmenama da izdržim. Kondiciono se osećam bolje, pozitivne stvari se dešavaju u poslednje vreme.”

Uz našu najbolje plasiranu teniserku sada je novi tim, koga nam ovom prilikom predstavlja: “Pepo Klavet je duže uz mene, ovde je bio u kvalifikacijama. Aleks Cenzano je sa mnom već neko vreme, i putuje sa mnom. Kondicioni nam je u Madridu. On je mlađi trener iz Madrida, radio je sa Tamarom Zidanšek. Lepo smo se ’ukačili’, super nam je odnos, dobro se razume i sa Pepom – skapirao je moju igru i, još važnije, skapirao je mene kao ličnost”, kaže Olga, i dodaje: “Za trenera je naravno važno da ima tenisko znanje, ali i da mi prija kao osoba, da to bude neko i s kim bih se družila van terena. Ti s tom osobom provodiš najviše vremena, i ne vredi ti ništa ako ti ne odgovara i van terena. Trener ne treba da menja mene, već da mi pomogne da budem najbolja verzija sebe”, jasna je Olga.

Upitana da prokomentariše Novakovu današnju izjavu da igrači moraju da nauče da će često gubiti u karijeri – Olga u šali kaže: “Novaku je lako da priča o tome, kada on ne gubi!” I nastavlja: “Kad pogledaš – ako nisi Novak, uglavnom gubiš jednom nedeljno. Najbitnije je naći balans – da ne letiš posle pobede i da ne padneš mnogo posle poraza. Da porazi ne utiču na tebe, na to kakva si osoba, što je teško – kad si stalno u tenisu... Ne smem da gubim to da sam ja i Olga i teniserka, da na tu ’Olgu’ ne utiče poraz. Još se borim sa time. Zavisi i kakav je poraz – da li je kao od Kolins ili neki kada duboko u sebi znam da sam mogla da dam još”, zaključuje jedina preostala igračica izu Srbije u glavnom žrebu Rolan Garosa.

Kurir sport / Vuk Brajović