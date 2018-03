ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Svemirski Kavaja i Lado!

Miloje Popović Kavaja. Kavaja je njegov književni pseudonim. Njegov otac Gojko, novinar pre Drugog svetskog rata, imao je lanac knjižara „Braća Kavaja“.



Miloje Popović je po struci diplomirani pravnik, a po životnom iskustvu književnik i diplomata. Miloje je krajem sedamdesetih godina prošlog veka radio kao direktor Kulturno-informativnog centra u Njujorku, dugogodišnji direktor Sava centra i sekretar za inostrani turizam ondašnje Savezne vlade.



Objavio je više od 40 knjiga. Poslednja izuzetno intrigantna knjiga je „Zbirka više od 3.000 tvitova“. Zanimljivi su, u skladu s vremenom i modom. Pa zar Donald Tramp ne vodi politiku Bele kuće preko tvitova. Nema ih u Milojevoj knjizi. To je samo Milojeva hronika.

A da, umalo da zaboravim. Godina je obeležavanja stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata. Stanislav Binički je složio note za „Marš na Drinu“, a Miloje se 1961. odlučio da napiše stihove. Odlične. Pročitajte ili poslušajte. Pevaju Gledanice u emisiji „Žikina šarenica“.

foto: Vladimir Šporčić



Drugi prijatelj s kojim želim da vas detaljnije upoznam zove se Vladimir Leskovar. Poznatiji je u našim krajevima kao Lado Leskovar. Njegov najveći i prvi hit je „Potraži me u predgrađu“. Tu pesmu je prvi otpevao Lado na ovim prostorima, a autor tekstova je glasoviti pesnik Drago Britvić. Prepevavali su ovaj hit mnogi. I dobri su bili. Ali Vladimir, popularni Lado, prvi ju je snimio za tadašnju diskografsku kuću „Diskos“ iz Aleksandrovca Župskog i to je ušlo u istoriju.



Pre neki mesec Lado je obeležio jubilej - 60 godina stvaralaštva. Saznali smo da je lako, još kao beba, ušao u tadašnji jugoslovenski film, kasnije je bio glumac u filmu „Kekec“, pa u mnogim drugim filmovima, uključujući i onaj s Vanesom Redgrejev.



Lado i danas aktivno peva. Oduševljava me što uvek uživo peva. Lado Leskovar ne zeva. On peva. Kao i uvek, bila mi je čast da ga i ovog vikenda ugostim u emisiji „Žikina šarenica“, bio je tu sa ekskluzivom. Ako niste znali, Slovenija odnedavno ima KSEVT, i to u selu Vitanje. To je prestižni centar za kulturnu saradnju sa svemirom.



Video sam to kao šansu da pokušam da vam se nekom prilikom javim odande. Hvala Ladi, Potočniku i Draganu Živadinovu.



O svemu uskoro. Biće zanimljivo.



Do sledećeg čitanja, pozdrav.

Vaš Žika

(Kurir.rs/Foto: Zorana Jevtić)

Kurir

Autor: Foto: Zorana Jevtić