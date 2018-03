OTAC BRANKE OKUKE OSUO PO VULETIĆU: On je lopov i propali šibicar!

Mladen Okuka izazvao je pravu pometnju tokom gostovanja u emisiji "Upoznajte Parove".

On je tom prilikom opleo po Mladenu Vuletiću, koji je bio u vezi sa njegovom ćerkom Brankom Okukom. Okuka je prvo govorio o Brankinom odnosu sa Ninom Prljom, a potom "potkačio" Mladena.

"Zašto se ne bi Branka družila sa Ninom Prljom? Koliko vidim one lepo pričaju. Nina je super, ona je jedina svetla tačka u Mladenovom životu, koji je sada u veliikom problemu, koji ne sme da se vrati u Crnu Goru. To je jedna propali šibicar i lopov. Šta reći o njemu? Neću ni da mu zameram što je pre neki dan uvredio devojku s kojom je bio u vezi. Nije vredan toga", rekao je on, a Mladen je dodao:

"Uvek ću svratiti u tvoj motel, ali na tvoj račun", rekao je on.

