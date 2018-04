MRKI SE NE DOPADA PROMENA: Bekuta otkrila šta je u pitanju, a onda objasnila zašto je oduševljena orošavanjem vagine!

Pevačica Ana Bekuta je napravila mini val, ali kada je posle frizera ušla u kuću, njen izabranik Milutin Mrkonjić Mrka, kako je otkrila, bio je pomalo šokiran prizorom.

"Milutinu se ne sviđa. Ja ulazim u kuću, on mi kaže: "Šta ti se desilo sa kosom, šta si to uradila", prepričala je Ana.

foto: Damir Dervišagić

Inače, Bekuta je ovih dana bila u žiži javnosti zbog eksplicitnih poruka koje je dobijala putem SMS.

"To je bilo nešto najgore što dobijam", izjavila je Bekuta.

Ana Bekuta je pre nekoliko meseci javno priznala da ide na orošavanje vagine, što je pre nje učinila Suzana Mančić.

"Htela sam da skrenem pažnju ženama koje imaju više od četrdeset i pedeset godina da ne moraju da trpe nikakve probleme i da misle da to tako treba. Divno je što postoji takav tretman i što mogu da se reše problemi od klimaksa pa nadalje", kaže Ana Bekuta i dodaje:

"Neznanje je zapravo to koje buni. Ljudi ne znaju. Moj motiv je bio da skrenem pažnju. Žene ne moraju ništa da trpe, žene koje su u ovim mojim, zrelijim godinama... To su ozbiljni tretmani. Meni je jako ružno što se to banalizuje i što su žene koje imaju 45 ili 50 na Blakanu već za staro gvožđe", revoltirana je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic, Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir