SNEŽA ZAVODNICA: Tihomir me zvao na seks

Snežana Jovičić tvrdi da ju je cimer iz "Parova" Tihomir Filipović još pre 10 godina zvao na seks!

Starleta od početka rijalitija ponavlja da je na meti mnogih fudbalera. Najpre je rekla da joj se udvarao Lola Smiljanić, zatim da ju je svojevremeno zivkao i njegov kolega Nikola Lakić da se upoznaju, ali ih je ona obojicu odbila. Sada tvrdi da ju je još jedan fudbaler, doduše bivši, zvao na seks!

foto: Damir Dervišagić

Reč je o njenom cimeru iz vile Tihomoru Filipoviću, koji je tokom nominacija izjavio da Sneža treba da napusti "Parove" jer uhodi ljude.

"Sneža treba da izađe! Nemam ništa protiv nje, ali ona je takav haker, zna sve o meni i mojim drugarima", požalio se bivši fudbaler.



Snežana se tada okomila na njega, tvrdeći da je on nju proganjao putem društvenih mreža.

"Tihomir i ja smo se dopisivali pre deset godina. On je mene zvao da se vidimo. Ja sam htela, mislila sam da ćemo da odemo na piće, ali on me je pozvao u svoj stan i ja sam ga odbila. Ko zna šta je hteo", rekla je Sneža, koju je nedavno uživo u programu zaprosio dečko iz spoljnog sveta, izvesni Stefan.

"Pričao sam s roditeljima i oni su pristali. Snežo, da li želiš da se udaš za mene?", pitao je Stefan učesnicu rijalitija, koja je rekla "da"!



(Kurir, J. S. / Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir