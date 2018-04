BAKI B3 PROGOVORIO O RODBINSKIM ODNOSIMA: Ja se ne čujem sa Gagijem, ne živim u Beogradu i ne treba mi nikakva reklama preko Luninih leđa

Andrija Đogani veliku slavu stekao je kao Baki B3. On je stric Lune Đogani, i sebe nekada voli da naziva "kraljem devedesetih". Kako je blogerka trenutno jedna od učesnica rijalitija "Zadruga" i on se oglasio kao jedan od članova poznate porodice, ali ne i jedan od onih koji pomno prate svaki njen korak.

"Ne pratim Lunu u rijalitiju. Ja ne želim nikakvu reklamu preko svoje sestričine. Ja sam se povukao iz javnog života zbog sebe, ne želim medijski prostor preko Luninih leđa. Niko me ne zove da me pita o mojim hitovima 'Olovna ruka', 'Moj život je mrak'... Meni je bitno da moji hitovi žive, ja sam kralj devedesetih", rekao je Baki B3.

"Nema smisla da ja bilo šta govorim o Luni i Slobi jer ja sam u toj priči nebitan, u svakom slučaju, ne osuđujem je zbog te veze. Ja svoju ruku ne mogu da grizem, uvek ću da volim i poštujem Lunu. Slobu ne znam, čuo sam samo da dobro peva. Svi smo mi oženjeni i razvedeni, smo smo u nekim kombinacijama, suvišno je da o tome bilo šta kažem. Ne treba mi reklama preko Luninih i Slobinih leđa", dodao je denser.

Zatim, progovorio je i o odnosu sa bratom Gagijem.

"Ja se ne čujem sa Gagijem, ne živim u Beogradu. Mene baš briga za sve, takav sam ja, kad mi nešto smeta i ne odgovara, ja to kažem. Zovite me zbog mene, a ne zbog Lune i rijalitija. Da je ona moja dete rekao bih vam šta imam. Ne treba mi slava preko Lune", ponovio je on.

"Da Luna nije u 'Zadruzi', ne bi se ni o Anabeli i Gagiju pisalo. Nego to tako ide, vežu se jedno za drugog. Ni Anabelu, ni Gagija, a ni Đoleta niko ne bi zvao za intervju da Luna nije u rijalitju", zaključuje Baki B3.

