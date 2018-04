SVE O TURBULENTNOM ODNOSU NINE PRLJE I MLADENA VULETIĆA: Ja nisam tip koji će da ćuti!

Ljubavna veza koju u rijaliti šouu grade Nina Prlja i Mladen Vuletić od samog početka intrigira sve. Česte svađe i pomirenja ne dozvoljavaju javnosti ni da trepne! Odgovarajući na pitanja, Nina je otkrila kako se trenutno oseća povodom veze u koju su sve oči uprte.

Zašto te još uvek pogađa Mladenov odnos prema Dalili i zbog čega ne dozvoljavaš duhovima prošlosti da se smire?

"Ja to ne bih ni spominjala, nego me je voditeljka pitala da potvrdim šta sam videla, ja nisam tip koji će da ćuti. Pogađa me samo te što misle da mogu da me naprave ludom. Ostalo me baš briga. Tu temu je načela Vesna Rivas po povratku, ja sam već i zaboravila".

Svađa između vas troje je počela oko poljupca koji se navodno desio u bazenu. Tvrdiš da si to videla iako su oni to oštro demantovali. Možeš li da nam objasniš tačnu situaciju koju si videla?

"Zaista mislim da nema potrebe. Bili su prisni i to je to. Ne želim da komentarišem više na tu temu koja je već zaboravljena".

Mladen je već dosta puta pokazao da mu je baš stalo do tebe, zašto ne povučeš ručnu i pokušaš da vaš odnos dovedeš do savršenstva u normalu?

"Ja? Ja mislim da se dovoljno trudim da naš odnos bude koliko-toliko normalan. Jedini naš problem je njegovo ludilo kad se napije i moj karakter, jednostavno mislim da se i dalje upoznajemo i da treba da postoji više tolerancije. Radimo na tome".

Da li misliš da Dalila još uvek još uvek oseća nešto prema Mladenu?

"Ne".

Ima li budućnosti za vas dvoje kada napustite rijaliti "Parovi"?

"Ne bih znala, šta god da sam planirala nije ispalo dobro. Ili će nama biti mnogo bolje ili neće biti uopšte".

