MARIJA ŠERIFOVIĆ SE SPREMA ZA VASKRS: Samo da sam s porodicom

Jedna od najpopularnijih pevačica, Marija Šerifović, Uskrs provodi u krugu porodice, zajedno s mamom Vericom Šerifović, koja spremi ručak i ofarba jaja.



Evrovizijska pobednica priznaje da obožava mamine specijalitete. Kada je u pitanju farbanje jaja, Marija priznaje da nije nešto vična u tome, ali da se trudi.

"Svaki Vaskrs i Božić provodim tradicionalno u krugu porodice. Ja sam tradicionalno vaspitana i ta porodična dešavanja i retke prilike da smo na okupu ne propuštam. Što se tiče farbanja jaja, farbam, ali pomalo. Trudim se da mami pomognem u svemu koliko mogu. Verica je za to zadužena, ona spremi sve moguće specijalitete i trpeza je veoma bogata", rekla je Marija, a na pitanje da li je od mame, osim talenta za muziku, nasledila i talenat za kuvanje, rekla je kroz smeh:

"Iskreno, slabo kuvam. Mama me nije naučila tome, nije da nije pokušavala, ali meni to ne ide. Kuvanje i ja smo na vi. Ne zanima me to toliko. Da li će se to jednog dana promeniti, ne znam, možda poželim da budem domaćica, ali zasad ne želim."

foto: Dragana Udovičić



Iako je Marija u više navrata isticala da je vernik, ona kaže da nije pomodar i da ne posti pred praznike po svaku cenu.

"Post ne poštujem. Ja jesam vernik, ali nisam fanatik. Ne smatram da sam veći vernik ako više puta idem u crkvu i ako postim. Svoju veru nosim u sebi i sa sobom gde god da se nalazim. To je najbitnije. Imam poseban odnos sa onim gore i valjda sam dobar čovek. Inače, ima i situacija kada postim. Ne pada mi teško jer sam često na nekim dijetama", kaže pevačica.



S obzirom na to da je u prethodnom periodu održala velike koncerte u Skoplju i Sarajevu, Marija se nada da će potvrda toga da njena karijera ide u pravom smeru biti koncert 24. maja u Štark areni:

"Znam da imam publiku koja ceni kvalitetnu muziku i da će zato doći na moj koncert. S druge strane, Arena je prevelika i bilo bi mi žao da ne doprem do svih ljudi koji će biti tamo."

(Kurir, J. S. / Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir