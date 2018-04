ZBOG NJE SE PRESELIO U SRBIJU: Katarina Grujić raskinula sa BOGATIM Crnogorcem?

Pevačica Katarina Grujić je po svemu sudeći odlučila da stavi tačku na vezu sa crnogorskim biznismenom Kostom Obradovićem.

Naime, Katarina je sve fotografije sa Kostom izbrisala sa društvenih mreža, a zatim je objavila nekoliko komentara koji ukazuju na njeno trenutno emotivno stanje. Jedan od njih govori da je spremna da krene dalje i da se oseća nesalomivo.

"Uvek hodam s osmehom na licu. Ponekad malim, ponekad velikim. Ponekad lažnim, odglumljenim. Ponekad sa osmehom kroz suze... Često iskrenim. Ali bez obzira na životnu situaciju, kakva god da je, osmeh je tu... Ne dopuštam da se drugi smeju mom porazu, neka ih zabrine taj osmeh na mom licu. Kakav god bio, samo ga retki prepoznaju", napisala je Katarina, čime je zbunila svoje fanove.

Ono što dodatno ukazuje na ljubavni krah pevačice jeste to što je otišla na odmor baš pred izlazak albuma prvenca. Katarina trenutno boravi u Solunu, odakle svakodnevno obaveštava fanove o svojim aktivnostima. Ona je odsela u jednom od najekskluzivnijih solunskih hotela, a kako se može primetiti, vreme provodi uživajući u koktelima pored obale mora. Na slikama je isključivo sama, dok raspoloženje krije iza velikih tamnih sunčanih naočara.

S obzirom na to da je ranije govorila da posle ljubavnih krahova voli da se osami, vrlo je moguće da je sama otišla i na odmor.

Podsećamo, Katarina je nekoliko meseci nakon raskida sa Nemanjom Buhom, bratancem najpoznatijeg srpskog svedoka saradnika Ljubiše Buhe Čumeta, uplovila u ljubavnu vezu sa Kostom Obradovićem, vlasnikom agencije za rentiranje jahti i luksuznih automobila u Crnoj Gori.

Kosta se zbog ljubavi prema Katarini iz Budve preselio u srpsku prestonicu, a uprkos tome što je na javnim događajima izbegavao da razgovara sa novinarima i da se fotografiše, pevačica je za naš list tvrdila da je konačno našla muškarca koji može da je prati.

"Kosta ne voli da se eksponira, ali kako sada stvari stoje, moraće da se navikne na sve ovo, jer su mediji deo mog posla. Vidim da mu nije prijatno jer ne voli da se slika, niti ima pretenziju da uđe u ovaj svet. Mogu da se pohvalim da imam sjajnog momka, koji može da me prati i da ide uz mene. Kada se vratim sa nastupa, on me uvek iznenadi lepom večerom i mogu da kažem da Kosta nije tipičan Crnogorac", rekla je pre dva meseca Katarina, dok ovom prilikom nije bila dostupna za komentar.

