(VIDEO) JADNIČE, MUKA MI JE OD TEBE! Sloba priznao da niko ne zna pravu istinu o njegovom braku, a Kija eksplodirala!

Tokom "Igre istine" Lepi Mića je zahtevao od Zorice Marković da javno pred svim ukućanima iznese mišljenje o ljubavnom trouglu Luni Đogani, Kristini Kockar i Slobi Radanoviću.

"Mislim da je to tuga, tužna priča. U ovoj priči meni se nije dobao način na koji se sve to odigralo. Ne možemo to da osudimo. Ja sam u javnosti rekla da je Luninom ponašanje "dno dna", ali to je moje mišljenje, a njeno pravo na život. Bezbolnije bi bilo da je priznao istinu i rekao, a imao je vremena. Treba razmišljati i o drugoj strani. Ljudski je zaljubiti se, ali to zaista boli. Ja sam prevarena žena i znam šta je to. Ne mogu ja osuđivati nikoga", započela je Zorica.

"Dvojka je srećno zaljubljena. Ja vrlo dobro znam nešto što ti ne znaš", rekao je Sloba, pa se Kija nadovezala:

"Reci, Slobodane? Šta se to ne zna?", odgovorila je njegova i dalje zakonita žena, a on je odbio da progovori.

"Jadniče, muka mi je od tebe", rekla je Kristina, pa je Sloba dodao da je Kristina patetična.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir