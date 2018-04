(VIDEO) MILAN U ŠOKU, PROZVAO ĐEKSONA TAKTIČAROM: On koristi ovu priliku da pokaže neko drugo lice!

Otkako su Andrijana Radonjić i Nemanja Đerić Đekson započeli romansu, nema ko nije imao komentar povodom novonastale situacije. Međutim, pošto su svi govorili svoje paru iza leđa, Veliki šef je rešio da stavi tačku na to! Zadrugarima je uputio pismo i poručio im da na glas iskažu svoje mišljenje i osećanja.

"Dragi zadrugari, poslednjih nekoliko dana glavna tema u Zadruzi i nešto što svi komentarišete je Andrijanin moral. Slobodno možemo da kažemo da vam je to najinteresantnija tema. Većina vas je pričala kako je dugo glumila finoću, kao i da je zapravo sve što je radila bila gluma i da je daleko od moralne osobe kako se prikazivala.

Većina je rekla da je ona pokušavala sve da vas nadigra. Kao što znate Veliki šef i gledaoci poštuju kada se iskren stav iznese za stolom, a ne iza leđa. Ne po ćoškovima ni izdvojenim grupicama. Na vama je da sada budete iskreni i kažete sve ono što ste već govorili njoj, jer to je mnogo poštenije, da mi ne navodimo ko je imao primedbi. To su međuljudski odnosi i u to se ne mešamo, tako da to ostavljamo na vama", glasi pismo Velikog šefa.

Takmičari su zato otvorili dušu, posebno Milan Milošević.

"Ja mogu da kažem da je Andrijana bila totalno drugačija osoba, neko drugi. Ona se cimala oko toga da li joj se vidi dupe, vrištala kad je neko uštine, idealizovao sam je. Imala je dečka zbog kog je patila, nosila je njegove majice, volela ga najviše na svetu. Mene je ovo šokiralo, ona mi je bila najomiljenija osoba! Zajedno smo ogovarali druge, ona je uvek bila tu za mene.

To ne znači da je manje poštujem nego ranije, ja poštujem što se nosi sa svakom situacijom. Verujem da su se zaljubili, to ne može biti taktika. Ona ne može da bude glumica, taktiku pripisujem samo Đeksonu. Andrijanu je uvek pikirao i baš njihove svađe govore da su imali neku emociju. On koristi ovu priliku da pokaže neko drugo lice. On je drugi čovek nego ranije. Nemam ništa protiv njihove veze, ali to je najveći šok za mene otkako sam ovde", rekao je on.

(Kurir.rs/Foto: Youtube screenshot)

Kurir

Autor: Kurir